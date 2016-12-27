ДТП произошло вечером 27 декабря около деревни Лучин Рогачевского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской.





26-летний водитель BMW 318 ехал по дороге Жлобин — Рогачев. На 8 километре трассы он сбил 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Пенсионер не был обозначен световозвращающими элементами, уточнили в ГАИ.



