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Под Рогачевом BMW насмерть сбил пенсионера

28.12.2016 11:08 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло вечером 27 декабря около деревни Лучин Рогачевского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской.


26-летний водитель BMW 318 ехал по дороге Жлобин — Рогачев. На 8 километре трассы он сбил 82-летнего мужчину, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход умер на месте происшествия. Пенсионер не был обозначен световозвращающими элементами, уточнили в ГАИ.


 
 
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ДТП случилось вечером 27 декабря около деревни Лучин Рогачевского района.

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