Слезы Яны Кудрявцевой на Олимпиаде, стыд Жозе Моуринью в «Челси», печаль английских футболистов на Евро-2016, досада Стефена Карри на финише плей-офф НБА и другие случаи, когда звезды спорта проиграли важные соревнования в 2016 году, — в галерее SPORT.TUT.BY.



Россиянка Яна Кудрявцева, будучи безоговорочным фаворитом в художественной гимнастике на протяжении олимпийского цикла, проиграла золото Рио-2016 в индивидуальных упражнениях напарнице по сборной Маргарите Мамун из-за досадной ошибки — падения булав. В объятиях Мамун после соревнований Кудрявцева расплакалась.



Сборная Англии по футболу сенсационно уступила дорогу в четвертьфинал чемпионата Европы исландцам (1:2), которые впервые в истории отобрались на топ-турнир. Единственную победу на Евро англичане одержали в матче с валлийцами. Гари Кэхилл (слева), Джо Харт (в центре) и Деле Алли после финального свистка опечалено упали на газон.



Лондонский «Челси» в первенство английской премьер-лиги сезона 2015/2016 занял десятое место, хотя входил в него в ранге чемпиона. Неудовлетворительные результаты «аристократов» привели к отставке португальского тренера команды Жозе Моуринью, который стыдливо прятал лицо от прессы.



В завершившемся сезоне американская барьеристка Кендра Харрисон побила мировой рекорд в беге на 100 м, который продержался почти 18 лет, но не поехала на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, так как оказалась за пределами тройки в ходе национального отбора. Что бы ни сказала Харрисон по этому поводу, таковы правила.



Японская вольница Саори Ёсида выиграла Олимпийские игры в Афинах, Пекине и Лондоне, 13 раз становилась чемпионкой мира, поэтому после поражения в финале Игр в Рио от американки Хелен Марулис не смогла справиться с эмоциями и разрыдалась.



Польский молотобоец Павел Файдек, который брыл золотые награды на чемпионатах мира 2013 и 2015 годов и стал лучшим на Евро-2016, не мог поверить в то, что в Рио-2016 не справился даже с квалификационным испытанием и финишировал только 17-м.



Американский спринтер Джастин Гэтлин, который неоднократно в ходе сезона бросал вызов ямайцу Усэйну Болту, на Играх в Рио уступил ему первую строчку в беге на стометровку, а на дистанции в 200 м не выдержал полуфинальное испытание.



Американская теннисистка Серена Уильямс к своему разочарованию проиграла в третьем круге олимпийского турнира в Рио-де-Жанейро украинке Элине Свитолиной и выбыла из борьбы за золото. Отметим, что в 2015 году младшая из сестер Уильямс выиграла 3 из 4 турниров серии «Большого шлема», а в 2016 — всего 1 из 4.



После золота Пекина-2008 и Лондона-2012 в Рио-2016 новозеландская толкательница ядра Валери Адамс сделала шаг назад. Она лидировала в упражнении до последней попытки, а когда американка Мишель Картер перекрыла ее результат, растерялась и не смогла что-либо ей противопоставить.



Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри внес большой вклад в успехи команды, но второй раз подряд стать чемпионом ей не удалось. В финальной серии плей-офф калифорнийцы уступили «Кливленд Кавальерс», за который выступает Леброн Джеймс.



Голландская велогонщица Аннемиек ван Флютен примерно за 15 км до финиша групповой шоссейной гонки на Олимпиаде-2016 упала и получила переломы трех позвонков и сотрясение мозга. К этому моменту ван Флютен лидировала с отрывом в 30 секунд от ближайших преследовательниц.



Сборная России по биатлону осталась без медалей на чемпионате мира 2016 года в Холменколлене. Лучшими результатами команды стало шестое место Антона Шипулина (на фото), которым он остался недоволен, и шестая позиция в мужской эстафете.