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Глава Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) Джанни Мерло предложил президенту Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьяну Коу обнулить все мировые рекорды в этом виде спорта. Текст открытого письма размещен во вторник, 3 декабря, на сайте AIPS.

«Если борьба с допингом зашла так далеко, как дела обстоят сейчас, то я думаю, что настал тот момент, когда нужно закрыть книгу мировых рекордов в легкой атлетике и открыть новую», — считает Мерло.

По его словам, это необходимо в связи с тем, что множество олимпийских чемпионов и рекордсменов были лишены своих наград из-за допинга. «Было бы здорово начать новую эру в легкой атлетике, которая даст новую надежду будущим поколениям», — говорится в письме.

В январе 2016 года с аналогичным предложением выступил президент Федерации легкой атлетики Великобритании Эд Уорнер.

В IAAF отреагировали на предложение аннулировать все легкоатлетические рекорды

Аннулирование мировых рекордов в легкой атлетике может вызвать подозрения в чистоте многих достижений спортсменов, они могут потерять свое место в истории. Об этом во вторник, 3 января, заявили в пресс-службе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Слова представителя IAAF приводит « Р-Спорт ».

«Мы приветствуем подобные дебаты, однако также мы должны быть осторожными. Нашим приоритетом всегда будут чистые атлеты, которые устанавливали ратифицированные мировые рекорды. Если список мировых рекордов окажется стерт, чистые атлеты рискуют не только потерять свое место в истории, но к тому же столкнуться с неким подтекстом того, что их выдающиеся результаты могли быть достигнуты нечестно», — сообщили в пресс-службе IAAF.