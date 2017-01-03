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Лукашенко набрал 4 бомбардирских балла в первом матче Рождественского турнира
Александр Лукашенко заработал 4 (1+3) бомбардирских балла в стартовом матче XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккею, который начался сегодня в Минске.
Как сообщает официальный
Шайбы в составе команды президента Беларуси забрасывали Константин Кольцов (1.23), Денис Курдеко (3.00), Андрей Асташевич (18.17, 27.53 и 31.50), Николай Владыкин (26.03), Александр Лукашенко (39.27).
Помимо заброшенной шайбы Александр Лукашенко, сделавший счет 7:1, записал на свой счет голевые пасы при третьем, пятом и шестом взятиях ворот соперника.
4 (3+1) бомбардирских балла набрал также руководитель спорткомплекса «Раубичи» Андрей Асташевич.
В составе сборной ОАЭ отличились Артур Заинутдинов (32.32 и 44.21), а также Артем Каркоцкий (42.38).
Отметим, что за команду ОАЭ, кроме арабов, на турнире выступают белорусы Артем Каркоцкий и Виталий Савко, россиянин Артур Зайнутдинов, а также хоккеисты из Финляндии, Словении и Северной Америки.
Сегодня в группе «А» состоялся еще один матч: Команда Швейцарии разгромила дебютанта турнира сборную Балкан — 13:2.
В группе «В» прошли два поединка:
Словакия — Россия — 12:0.
Финляндия — Германия — 11:3.
Сборную России в нынешнем сезоне представляет хоккейный клуб «Самрау», созданный в 2014 году. Костяк команды составляют ветераны уфимского «Салавата Юлаева» и пермского «Молота». Есть в составе российской дружины и два бывших хоккеиста сборной Беларуси. Это 48-летние воспитанники уфимского хоккея голкипер Леонид Фатиков и Александр Алексеев. Кроме того, за россиян сыграет бывший защитник гродненского «Немана» 43-летний Ринат Азизов.
В словацкой команде в Минск есть хоккеисты, имеющие опыт выступлений в КХЛ и НХЛ.
На первом этапе команды разделены на две группы, они сыграют в один круг.
На втором этапе победители групп встречаются в матче за первое место, а команды, занявшие в своих группах вторые места, оспорят бронзу.
Календарь турнира
5 января
13.00 — Россия — Финляндия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
14.00 — ОАЭ — Швейцария (МКСРК «Чижовка-Арена»)
17.00 — Германия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Беларусь — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)
6 января
14.00 — ОАЭ — Балканы (МКСРК «Чижовка-Арена»)
15.00 — Россия — Германия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Швейцария — Беларусь (МКСРК «Чижовка-Арена»)
19.00 — Финляндия — Словакия (малая площадка МКСРК «Чижовка-Арена»)
7 января
13.00 — матч за третье место (МКСРК «Чижовка-Арена»)
18.00 — финальный матч (МКСРК «Чижовка-Арена»).
Команда Александра Лукашенко становилась победителем Рождественского турнира 9 раз (2005, 2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016). Трижды успех праздновала команда России (2007, 2011, 2015).
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Александр Лукашенко заработал 4 (1+3) бомбардирских балла в стартовом матче XIII Рождественского международного турнира среди любителей хоккею, который начался...
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