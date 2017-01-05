После фееричной победы над СКА минское «Динамо» выдало достаточно блеклый матч против одного из аутсайдеров западной конференции КХЛ, череповецкой «Северстали», проиграв по буллитам 1:2.

Несмотря на то что «зубры» играли против не самого рейтингового соперника, «Минск-Арена» была заполнена практически до отказа. Игру посетил 15 001 зритель.

SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков и хоккеистов, которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.



Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY



































































Фото: Вадим Замировский, TUT.BY























