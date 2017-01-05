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Эмоциональная опустошенность, или Как болельщики "Динамо" приняли поражение от "Северстали"

05.01.2017 23:00 — Разное | Tut.by  
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После фееричной победы над СКА минское «Динамо» выдало достаточно блеклый матч против одного из аутсайдеров западной конференции КХЛ, череповецкой «Северстали», проиграв по буллитам 1:2.

Несмотря на то что «зубры» играли против не самого рейтингового соперника, «Минск-Арена» была заполнена практически до отказа. Игру посетил 15 001 зритель.

SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков и хоккеистов, которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY


















Фото: Вадим Замировский, TUT.BY







 
Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков и хоккеистов, которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.

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