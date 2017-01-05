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Эмоциональная опустошенность, или Как болельщики "Динамо" приняли поражение от "Северстали"
После фееричной победы над СКА
Несмотря на то что «зубры» играли против не самого рейтингового соперника, «Минск-Арена» была заполнена практически до отказа. Игру посетил 15 001 зритель.
SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков и хоккеистов, которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.
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SPORT.TUT.BY показывает эмоции болельщиков и хоккеистов, которые этим морозным вечером постарались задать жару, но немного не получилось.
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