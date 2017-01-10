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Под Гродно "жигули" после лобового столкновения буквально разорвало на части: водитель погиб
Лобовое столкновение произошло 11 января, около 01.30, на трассе Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно вблизи деревни Бояры Гродненского района.
Как
В результате ДТП водитель и пассажир «жигулей» получили тяжелые травмы, от которых первый позже скончался. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.
В ГАИ отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных травм не получил и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.
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По предварительной информации, 21-летний водитель ВАЗа не справился с управлением.
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