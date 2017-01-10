Лобовое столкновение произошло 11 января, около 01.30, на трассе Р99 Барановичи — Волковыск — Гродно вблизи деревни Бояры Гродненского района.





Как сообщили в ГАИ Гродно, 21-летний водитель «жигулей» не справился с управлением и зацепил обочину, после чего автомобиль в заносе выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Mitsubishi.

В результате ДТП водитель и пассажир «жигулей» получили тяжелые травмы, от которых первый позже скончался. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.





В ГАИ отметили, что водитель Mitsubishi был пристегнут ремнем безопасности, поэтому серьезных травм не получил и после оказания медицинской помощи был отпущен домой.