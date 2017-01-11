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Баскетболисты "Цмокі-Мінск" проиграли в Израиле "Бней-Герцлии" в Кубке ФИБА

12.01.2017 08:39 — Разное | Tut.by  
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Баскетблисты "Цмокі-Мінск" 11 января проиграли в гостях израильской "Бней-Герцлии" в матче 4-го тура основного раунда Кубка ФИБА, но сохраняют шансы на попадание в топ-16.

"Бней Герцлия" - "Цмокі-Мінск" - 88:77 (21:18, 22:17, 18:20, 27:22)

"Цмокі-Мінск": Гагич (21 + 8 подборов), Милошевич (19 + 5 подборов), Кудрявцев (16), Джойс (3 + 8 передач), Ульянко (0); Грей (11 + 5 подборов), Мещеряков (5), Лашкевич (2), Тростинецкий (0 + 5 подборов).

Несмотря на поражение, минчане по дополнительным показателям опережают израильтян и остались на третьей строке в турнирной таблице своей группы, сохраняя шансы на выход в 1/8 финала.

После четытрех туров турнирное положение команд в группе "N" таково:

1. "Керменд" (Венгрия) — 6 (3 победы - 1 поражения).

2. "Нантер" (Франция) — 6 (3-1)

3. "Цмокі-Мінск" (Беларусь) — 5 (1-3).

4. "Бней-Герцлия" (Израиль) — 5 (1-3).

18 и 25 января в Минске на Falcon Club Арене пройдут встречи Кубка ФИБА, где "Цмокi"  встретятся с "Кёрмендом" и "Нантером".

В 1/8 финала Кубка ФИБА сыграют победители шести групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, а также восемь клубов, выбывших из Лиги чемпионов.

 
Теги: Минск
 
 
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Баскетблисты "Цмокі-Мінск" 11 января проиграли в гостях израильской "Бней-Герцлии" в матче 4-го тура основного раунда Кубка ФИБА, но сохраняют шансы на попадание в...

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