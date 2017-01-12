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"Игра на курсах": в выигрыше те, кто сделал ставку на российский рубль год назад
Рост российского рубля, который продолжается уже второй месяц, окончательно показал, что ставки на привычный доллар как в отношении вкладов, так и в отношении заначек оказались неудачными. FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений.
Рынок сберегательных продуктов, похоже, еще не проснулся после больших праздников. Но вторая половина месяца обещает быть гораздо насыщеннее на события ввиду приближающихся
Онлайн-депозиты медленно, но верно продолжают наращивать свое присутствие на рынке. На этот раз
Из текущих предложений доходность пострадала только у трех банков. Одним из самых активных был
В том же направлении действовал и
А вот доходность по сберегательным продуктам в национальной валюте изменилась только у
Стратегии сбережений: на финишной прямой депозиты в российских и белорусских рублях
До конца нашего эксперимента остались считаные дни, а тем временем депозит в российских рублях перед финишной прямой продолжает наращивать свое преимущество, и теперь его отделяет от вклада в национальной валюте лишь 1,7% доходности.
Хороший результат за прошедшие две недели продемонстрировал вклад в евро, отыграв около 1,7%, однако промежуточная доходность за год оставляет желать лучшего: -5,7% за 350 дней при пересчете на белорусские рубли.
«Матрасные накопления»: рост российского рубля не заканчивается
Российский рубль вновь испортил все планы наших участников, в очередной раз лишив их долгожданной прибыли. Доллар и белорусский рубль, к сожалению, оказались самыми неудачными вариантами. Ну, а лучший результат за 14 дней на этот раз достался «вчерашнему неудачнику» евро:
USD/BYN: ↓ 0,22%
EUR/BYN: ↑ 1,63%
RUB/BYN: ↑ 1,42%
Попробуем предположить, как поведут себя валюты дальше.
— С начала этого года российский рубль существенно укрепился на фоне роста нефтяных цен. Доллар, напротив, стал сдавать позиции к другим мировым валютам, особенно на фоне, мягко говоря, неубедительной пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, — рассуждает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. — В то же время это, скорее, паническая реакция спекулянтов, а фундаментальных факторов для долгосрочного снижения «американца» по-прежнему нет. Я предполагаю восстановление долларом своих позиций в ближайшие две недели и перевожу свои сбережения в него.
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FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений.
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