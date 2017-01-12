Рост российского рубля, который продолжается уже второй месяц, окончательно показал, что ставки на привычный доллар как в отношении вкладов, так и в отношении заначек оказались неудачными. FINANCE.TUT.BY продолжает следить за доходностью различных стратегий сбережений.



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Рынок сберегательных продуктов, похоже, еще не проснулся после больших праздников. Но вторая половина месяца обещает быть гораздо насыщеннее на события ввиду приближающихся изменений от Нацбанка, а пока мы с вами посмотрим, что нового уже произошло.

Онлайн-депозиты медленно, но верно продолжают наращивать свое присутствие на рынке. На этот раз БелВЭБ запустил целую линейку интернет-депозитов под названием «Выдатны-вэб». Новые вклады можно оформить дистанционно на сроки от 1 месяца до 3-х лет без возможности досрочного расторжения и частичного отзыва (безотзывные). Доходность на отдельных сроках достигает 15% годовых в белорусских рублях и 4% годовых в долларах и евро, однако следует учитывать, что процентные ставки плавающие и могут быть изменены банком.

БТА Банк решил заняться «старыми» вкладами, а точнее их доходностью. И уже с 18 февраля по некоторым договорам, оформленным в 2011−12 годах и пролонгированных в 2015-м, ожидается снижение процентной ставки на 1 процентный пункт.

Из текущих предложений доходность пострадала только у трех банков. Одним из самых активных был Банк Москва-Минск , который опустил свою планку максимальной доходности по валютным вкладам с 4 до 3,25% годовых для долларов и евро, и с 12 до 11% годовых для российских рублей.

В том же направлении действовал и Альфа-Банк , в результате чего ставки по вкладам в долларах и евро упали с 1,5−4% годовых до 1−3,75% годовых.

А вот доходность по сберегательным продуктам в национальной валюте изменилась только у Белинвестбанка . Причем снижение ставок произошло таким образом, что теперь при дистанционном оформлении депозита в интернет-банке вы будете иметь дополнительный процентный доход в виде 0,5% годовых.

Стратегии сбережений: на финишной прямой депозиты в российских и белорусских рублях

Напомним, в начале года в качестве эксперимента мы « оформили » на год депозиты в разных валютах на суммы, эквивалентные 50 миллионам старых белорусских рублей, чтобы отслеживать и сравнивать доходность сберегательных продуктов в зависимости от того, какую стратегию выбрал бы условный вкладчик.

До конца нашего эксперимента остались считаные дни, а тем временем депозит в российских рублях перед финишной прямой продолжает наращивать свое преимущество, и теперь его отделяет от вклада в национальной валюте лишь 1,7% доходности.

Хороший результат за прошедшие две недели продемонстрировал вклад в евро, отыграв около 1,7%, однако промежуточная доходность за год оставляет желать лучшего: -5,7% за 350 дней при пересчете на белорусские рубли.

Стратегия Патриотическая Классическая Альтернативная Экстремальная Валюта вклада BYN USD EUR RUB Сумма вклада 5000 2355 2163 182 289 Процентная ставка 30% 5% 5% 12% Сумма вклада + % за 350 дней в валюте вклада 6 638,71 2 470 2 269 204 342 Сумма вклада + % за 350 дней в пересчете на BYN 6 638,71 4 827,07 4 715,07 6 723,28 Доходность за 350 дней в BYN 32,77% -3,46% -5,70% 34,47%

«Матрасные накопления»: рост российского рубля не заканчивается

Суть эксперимента : с помощью «голосовалки» в конце статьи раз в две недели можно выбрать валюту, которая, на ваш взгляд, в ближайшем времени больше всего укрепится по отношению к другим. Но это вовсе не значит, что нужно повторять это в реальной жизни.

Российский рубль вновь испортил все планы наших участников, в очередной раз лишив их долгожданной прибыли. Доллар и белорусский рубль, к сожалению, оказались самыми неудачными вариантами. Ну, а лучший результат за 14 дней на этот раз достался «вчерашнему неудачнику» евро:

USD/BYN: ↓ 0,22%

EUR/BYN: ↑ 1,63%

RUB/BYN: ↑ 1,42%

На что сделал ставку эксперт На что сделали ставку читатели Валюта сбережений белорусский рубль доллар Текущие сбережения 4 604,42 BYN 2 355 USD Изменение курса за отчетный период - ↓ 0,22% Текущие сбережения в пересчете на BYN 4 604,42 4 602,14

Попробуем предположить, как поведут себя валюты дальше.

— С начала этого года российский рубль существенно укрепился на фоне роста нефтяных цен. Доллар, напротив, стал сдавать позиции к другим мировым валютам, особенно на фоне, мягко говоря, неубедительной пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, — рассуждает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. — В то же время это, скорее, паническая реакция спекулянтов, а фундаментальных факторов для долгосрочного снижения «американца» по-прежнему нет. Я предполагаю восстановление долларом своих позиций в ближайшие две недели и перевожу свои сбережения в него.

А что думаете вы, дорогие читатели?