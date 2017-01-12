Владельцам агроусадеб, которые хотят проводить свадьбы и юбилеи, придется работать по новым правилам: либо перейти в ИП, либо уплачивать повышенный налог. Какой из двух вариантов окажется в окончательном проекте указа по агроэкотуризму, сейчас обсуждают на площадке при Минспорта. При этом для хозяев агроусадеб хотят ввести переходный период, во время которого они смогут работать по старым правилам, рассказали FINANCE.TUT.BY в ведомстве.





Напомним, в октябре прошлого года на сайте Минспорта и туризма разместили для обсуждения проект президентского указа по внесению изменений в законодательство об агроэкотуризме. В проекте было прописано, что владельцам агроэкоусадеб могут запретить размещать одновременно больше 20 туристов. Но с оговоркой — ограничение по количеству гостей не будет распространяться на экскурсионные группы и участников событийных мероприятий. Еще одно изменение, которое предлагалось принять, — запретить проводить в агроусадьбах свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Чтобы оказывать такие услуги, придется открыть ИП.

После нескольких заседаний рабочей группы в проект указа по агротуризму внесли изменения. Из документа убрали пункт, по которому владельцы агроусадеб смогут одновременно принимать не больше 20 туристов.

— Эту норму исключили, потому что владельцы агрусадеб проводят мероприятия, на которые собирается больше, чем 20 человек. К примеру, народные обряды, — отмечает заместитель директора департамента по туризму Минспорта и туризма Виталий Грицевич.

Обновленный указ, как предлагается, должен заработать с 1 января 2019 года (ранее предлагалось ввести его с 1 марта этого года).

— У владельцев усадеб, как ожидается, будет переходный период почти в 2 года на приведение своей деятельности в соответствии с нормами указа. Я думаю, что это достаточный срок, чтобы люди могли подготовиться к новым правилам. Но этот вопрос еще обсуждается, — считает Виталий Грицевич. — Возможно, где-то перегнули палку, но изменения в законодательство назрели.

Проще говоря, до 2019 года хозяева агроусадеб смогут работать по старым правилам, в том числе без регистрации ИП проводить свадьбы, юбилеи и ритуальные мероприятия. Сейчас на площадке при Минспорта обсуждают, на каких условиях владельцы усадеб смогут оказывать эти услуги после переходного периода. Из вариантов — либо переходить в ИП, либо уплачивать повышенный налог.

— На данный момент мы планируем, что агроусадьбы не должны заниматься свадьбами, банкетами и корпоративами без регистрации юридического лица или ИП. Но в качестве альтернативного варианта рассматривается возможность оказывать такие услуги при установлении определенного налога, — говорит Виталий Грицевич. — Мы сейчас с Министерством по налогам и сборам прорабатываем этот вопрос. Может быть, это будет единовременный налог. Допустим, владелец усадьбы знает, что он будет в июне проводить свадьбу, в таком случае он должен сообщить об этом в налоговую и заплатить единовременный налог. Может быть, это будет ежемесячный налог.

Кроме того, в Минспорта сейчас рассматривают вариант, чтобы повысить налог для тех усадеб, которые расположены недалеко от Минска, областных городов и курортных зон. Рассматривается также возможность привязать ставку налога к размеру усадьбы.

Напомним, некоторые владельцы усадеб ранее выступали за повышение налога для тех, кто проводит свадьбы, но с условием, что не нужно регистрировать ИП.

— Ни одна усадьба без проведения торжеств и свадеб не выживет. Потому что 2−5 свадеб, которые устраивают в летний сезон, позволяют им содержать дома все остальное время. И если запретить это делать, то никто не выживет. Есть предложение перевести всех, кто хочет проводит массовые мероприятия, в ИП. Но мы доказываем, что это экономически нерентабельно, — убеждена руководитель общественного объединения «Отдых в деревне» Валерия Клицунова, которая входит в рабочую группу по агротуризму при Минспорта. — Нужно ввести любой сбор за проведение торжеств, но разрешить этим заниматься без регистрации ИП.

Владелец усадьбы «Устье LIFE» в Браславском районе Юрий Жарко не проводит свадьбы и юбилеи. Он убежден, что можно заработать на других услугах. К примеру, на рыбалке или культурных услугах. Юрий предлагает ввести повышенный налог для тех, кто размещает туристов больше, чем в 10 комнатах (сейчас владельцы усадеб не могут использовать под усадьбы дома, в которых больше 10 комнат). .

По мнению Валерии Клицуновой, нужно и вовсе снять ограничение по числу комнат, которые может быть в агроусадьбе (сейчас — не больше 10-ти).

Также руководитель общественного объединения «Отдых в деревне» отметила, что рабочей группе удалось договорить, чтобы оставить заявительный принцип для владельцев агроусадеб (ранее предлагалось ввести выдачу специальных разрешений).

Проект указа представят в Совмин до 20 января.