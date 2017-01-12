Благодаря таким героям-одиночкам, как Евгений Селиверстов , который убирает снег, приспособив для этого свой внедорожник, взаимопомощь на дорогах набирает обороты. В магазине PlayMarket от Google появилось новое приложение — Road Helper.





Road Helper — это интерактивный сервис по оказанию помощи на дороге в любой точке планеты и в любое время. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать и установить приложение Road Helper из PlayMarket. Приложение предназначено для водителей любых транспортных средств: автомобилей, велосипедов, мотоциклов и прочей подвижной техники. Оно позволяет быстро попросить техпомощь на дороге, создав метку на карте и описав свою поломку. Сервис доступен в любой стране мира и абсолютно бесплатен.





Помощь на дорогах может понадобиться всем и всегда, а специальные службы обычно обходятся довольно дорого. Сервис позволяет бесплатно воспользоваться помощью находящихся рядом автомобилистов.

Чтобы отправить «сигнал бедствия», нужно заполнить небольшую заявку в приложении: оставить контактные данные, описать проблему, указать адрес или точку на карте и даже прикрепить фото. Если вы свалились в кювет, фото позволит яснее понять масштаб происшествия. Уведомление о заявке мгновенно рассылается всем пользователям, находящимся в заданном радиусе, а значит, шанс получить реальную автомобильную помощь многократно возрастает.





В свою очередь, пользователь приложения получает заявки о помощи от других участников движения. Приложение позволяет указать свой город и задать радиус, на который распространяется ваше желание безвозмездно помочь другим.

Приложение настроено на минимальное потребление батареи и мобильного трафика, поэтому может быть активно в телефоне на протяжении всего дня. Релиз приложения пока доступен только для смартфонов на Android, но планируется выпуск версии для iOS.