В новом проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY будет помогать делать покупки с выгодой для кошелька на ближайшие выходные.

После чреды новогодних праздников — всех съеденных салатов с майонезом и выпитого алкоголя — есть смысл устроить своему организму «разгрузку» и перейти на более здоровую пищу. Изучив акции, которые сейчас проходят в крупных торговых сетях, мы узнали, где дешевле всего до конца этой недели обещают продавать полезные для здоровья продукты.

Фрукты и овощи (1 кг) Евроопт Яблоко Мандарины Апельсин Томаты 1,05 1,05 2,59 3,39 Алми Яблоко Помело 1,09 2,19 Рублевский Яблоко Апельсин Томаты 1,09 2,59 2,99 Гиппо Яблоко Помело Мандарины Хурма 1,39 1,99 2,49 2,49 Белмаркет Мандарины 2,39 Соседи Помело 2,39 ProStore Яблоко Помело Апельсин Томаты 1,79 2,39 2,49 3,39 Виталюр Апельсин Хурма 1,99 2,89 Замороженные овощи Евроопт Мексиканская смесь Брокколи 2,99 2,99 Алми Мексиканская смесь Цветная капуста 3,25 2,99 Виталюр Цветная капуста 2,69 Йогурты и творог Евроопт Творог 4% Йогурт 2% 1,39 1,09 Алми Творог обезжиренный Йогурт 2% Питьевой йогурт 0,77 1,09 0,99 Гиппо Творог обезжиренный Йогурт 2% 0,77 1,10 Белмаркет Йогурт 2% 0,45 Соседи Творог 4% Йогурт 2% Питьевой йогурт 0,82 0,59 0,95 ProStore Йогурт обезжиренный 0,44 Виталюр Йогурт обезжиренный 0,39 Радзивилловский Питьевой йогурт 0,99 Минеральная вода и соки Евроопт «Ессентуки» (1,5 л.) Сок гранатовый (1 л.) 0,65 1,65 Алми «Минская-4» (2 л.) Сок гранатовый (1 л.) 0,89 1,99 Рублевский Минская-4″ (2 л.) 0,79 Гиппо Сок гранатовый (1 л.) 2,39 Белмаркет «Дарида» (1,5 л.) 0,79 ProStore Сок гранатовый (1 л.) 2,49 Виталюр «Дарида» (1,5 л.) 0,69 Оливковое масло (0,5 л.) Алми 5,49 Рублевский 7,99 Гиппо 9,99 Соседи 8,99 Рыба и морепродукты Евроопт Креветки (1 кг) Свежемороженая скумбрия (1 кг) 12,55 3,99 Алми Креветки (1 кг) Свежемороженая скумбрия (1 кг) 6,99 4,29 Гиппо Кальмар Морская капуста 5,59 0,95 Белмаркет Свежемороженая скумбрия Свежемороженая горбуша 3,99 5,09 Соседи Филе форели (200 г) 7,99 ProStore Свежемороженый голец 6,49 Виталюр Слабосоленая скумбрия Креветки Свежемороженая треска 6,99 9,49 5,89

Фрукты и овощи (1 кг) Евроопт Яблоко Мандарины Апельсин Томаты 1,05 1,05 2,59 3,39 Алми Яблоко 1,09 Помело 2,19 Рублевский Яблоко Апельсин Томаты 1,09 2,59 2,99 Гиппо Яблоко Помело Мандарины Хурма 1,39 1,99 2,49 2,49 Белмаркет Мандарины 2,39 Соседи Помело 2,39 ProStore Яблоко Помело Апельсин Томаты 1,79 2,39 2,49 3,39 Виталюр Апельсин Хурма 1,99 2,89 Замороженные овощи Евроопт Мексиканская смесь Брокколи 2,99 2,99 Алми Мексиканская смесь Цветная капуста 3,25 2,99 Виталюр Цветная капуста 2,69 Йогурты и творог Евроопт Творог 4% Йогурт 2% 1,39 1,09 Алми Творог обезжиренный Йогурт 2% Питьевой йогурт 0,77 1,09 0,99 Гиппо Творог обезжиренный Йогурт 2% 0,77 1,10 Белмаркет Йогурт 2% 0,45 Соседи Творог 4% Йогурт 2% Питьевой йогурт 0,82 0,59 0,95 ProStore Йогурт обезжиренный 0,44 Виталюр Йогурт обезжиренный 0,39 Радзивилловский Питьевой йогурт 0,99 Минеральная вода и соки Евроопт «Ессентуки» (1,5 л.) Сок гранатовый (1 л.) 0,65 1,65 Алми «Минская-4» (2 л.) Сок гранатовый (1 л.) 0,89 1,99 Рублевский Минская-4″ (2 л.) 0,79 Гиппо Сок гранатовый (1 л.) 2,39 Белмаркет «Дарида» (1,5 л.) 0,79 ProStore Сок гранатовый (1 л.) 2,49 Виталюр «Дарида» (1,5 л.) 0,69 Оливковое масло (0,5 л.) Алми 5,49 Рублевский 7,99 Гиппо 9,99 Соседи 8,99 Рыба и морепродукты Виталюр Слабосоленая скумбрия Креветки Свежемороженая треска 6,99 9,49 5,89 Евроопт Креветки (1 кг) Свежемороженая скумбрия (1 кг) 12,55 3,99 Алми Креветки (1 кг) Свежемороженая скумбрия (1 кг) 6,99 4,29 Гиппо Кальмар Морская капуста 5,59 0,95 Белмаркет Свежемороженая скумбрия Свежемороженая горбуша 3,99 5,09 Соседи Филе форели (200 г) 7,99 ProStore Свежемороженый голец 6,49