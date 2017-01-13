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По магазинам. Где дешевле купить "здоровые" продукты в ближайшие дни

14.01.2017 08:08 — Разное | Tut.by  
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В новом проекте «По магазинам» FINANCE.TUT.BY будет помогать делать покупки с выгодой для кошелька на ближайшие выходные.

После чреды новогодних праздников — всех съеденных салатов с майонезом и выпитого алкоголя — есть смысл устроить своему организму «разгрузку» и перейти на более здоровую пищу. Изучив акции, которые сейчас проходят в крупных торговых сетях, мы узнали, где дешевле всего до конца этой недели обещают продавать полезные для здоровья продукты.

Фрукты и овощи (1 кг)

 

Замороженные овощи

 

Йогурты и творог

 

Минеральная вода и соки

 

Оливковое масло (0,5 л.)

 

Рыба и морепродукты

 

 

Фрукты и овощи (1 кг)

 

Замороженные овощи

 

 

Йогурты и творог

 

Минеральная вода и соки

 

Оливковое масло (0,5 л.)

 

Рыба и морепродукты

 

 
 
Ссылка на источник 72
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FINANCE.TUT.BY поможет сделать это сделать как можно выгоднее для вашего кошелька. Изучив акции в белорусских торговых сетях, мы узнали, где дешевле в ближайшие выходные...

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