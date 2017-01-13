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В Белом доме для Мелании Трамп оборудуют гримерную

14.01.2017 11:15 — Разное | Tut.by  
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Специальную гримерную комнату планируется оборудовать в Белом доме — официальной президентской резиденции в Вашингтоне — для будущей первой леди США Мелании Трамп. В соответствии с пожеланием супруги избранного президента страны Дональда Трампа, в помещении создадут идеальное театральное освещение, пишет Lenta.ru cj ccskrjq yf US Weekly.

Как рассказала изданию Николь Брил, личный визажист Мелании Трамп, в Белом доме «абсолютно точно» появится комната, где первую леди будут приводить в порядок: одевать, причесывать и наносить макияж.


Мелания Трамп. Фото: Reuters

«Мелания хочет, чтобы в комнате был идеальный свет, что поможет нашей творческой команде работать более эффективно, ведь освещение может как разрушить, так и улучшить любой образ», — цитирует US Weekly стилиста.

Как выглядит жилая часть Белого дома. Каждый президент обустраивает ее «под себя»

Брил отметила, что каждая сессия по нанесению макияжа должна длиться примерно час и 15 минут. «Если вы хотите выглядеть безупречно в течение всего дня, на это приходится тратить немного больше времени, чем обычно», — подчеркнула она.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источник сообщала, что Мелания из-за сына приняла решение не переезжать в Вашингтон вместе с супругом. Она и 10-летний Бэррон останутся в Нью-Йорке, чтобы ребенок смог продолжить обучение в частной школе, расположенной в районе Верхний Вест-Сайд.

Другой источник издания заявил, что, возможно, Мелания и Бэррон поселятся в Белом доме после завершения текущего учебного года, но пока конкретных планов относительно их переезда в Вашингтон нет.


Одна из спален в Белом доме. Никаких привычных для Трампа золотых предметов.
 
 
Ссылка на источник 58
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Процесс нанесения ее макияжа длится 1 час и 15 минут.

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