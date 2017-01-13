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Житель Азербайджана 10 лет собирал вертолет из подручных материалов

14.01.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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67-летний Имамвердиев не имеет технического образования, однако есть мечта детства, на которую ушли запасные части от десяти автомобилей, передает Sputnik Азербайджан.

Житель Азербайджана 10 лет собирал вертолет из подручных материалов
© Sputnik. Арам Нерсесян
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Отмечается, что изначально в вертолет был установлен двигатель от "Запорожца", однако силовой агрегат не смог раскрутить несущий винт. После этого в вертолет был установлен "движок" от ВАЗ-2103.

Вертолет — не единственная разработка азербайджанца. В планах местного Кулибина — создание собственного беспилотника.

 
 
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Сельчанин Мирзахан Имамвердиев, живущий в Гусарском районе, потратил десять лет на сборку самодельного вертолета. Смотрите на видео, как выглядит транспортное...

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