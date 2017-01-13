67-летний Имамвердиев не имеет технического образования, однако есть мечта детства, на которую ушли запасные части от десяти автомобилей, передает Sputnik Азербайджан .



© Sputnik. Арам Нерсесян История армянского спорткара, устроившего фурор в Москве

Отмечается, что изначально в вертолет был установлен двигатель от "Запорожца", однако силовой агрегат не смог раскрутить несущий винт. После этого в вертолет был установлен "движок" от ВАЗ-2103.

Вертолет — не единственная разработка азербайджанца. В планах местного Кулибина — создание собственного беспилотника.