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Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open

14.01.2017 13:15 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open.


Александра Саснович. Фото с сайта tennis.by

В третьем квалификационном раунде Саснович одолела китаянку Фаньжоу Лю - 6:4, 6:0.

Соперницей белоруски в первом раунде основной сетки станет еще одна теннисистка из Китая - Чжан Шуай, которая занимает сейчас 20-е место в рейтинге WTA.

Эта встреча состоится 17 января.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open.

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