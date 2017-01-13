|
Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open.
В третьем квалификационном раунде Саснович одолела китаянку Фаньжоу Лю - 6:4, 6:0.
Соперницей белоруски в первом раунде основной сетки станет еще одна теннисистка из Китая - Чжан Шуай, которая занимает сейчас 20-е место в рейтинге WTA.
Эта встреча состоится 17 января.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в основную сетку Australian Open.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии