﻿ Внешний оборот Беларуси сократился на 11,8 процента за январь-ноябрь 2016 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Внешний оборот Беларуси сократился на 11,8 процента за январь-ноябрь 2016 года

14.01.2017 19:13 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Внешний оборот Беларуси сократился на 11,8 процента за январь-ноябрь 2016 года

По данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь 2016 года внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 11,8%, составив немногим более 46 млрд долларов.

В январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил более 46 млрд долларов , в том числе экспорт – 21,28 млрд долларов, импорт – 24,74 млрд долларов. К уровню января-ноября 2015 года из расчета в текущих ценах оборот внешней торговли товарами составил 88,2%, экспорт – 86,7%, импорт – 89,5%.

По итогам января-ноября 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 0,1%, импорт сократился на 3,2% при снижении средних цен экспорта на 13,4%, импорта – на 7,6%.

 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным Национального статистического комитета, за январь-ноябрь 2016 года внешнеторговый оборот Беларуси сократился на 11,8%, составив немногим более 46 млрд...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Белэнерго": ситуация в электросетях более чем обычная
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика