На Угольском нефтяном месторождении только недавно появилась скважина, но работа здесь уже кипит. Нефть выходит из скважины под собственным давлением, для этого даже не нужна качалка. А по соседству качалки активно работают.

Посмотреть на работу нефтяников с высоты и оценить всю красоту полесской нефти можно на видео Sputnik.