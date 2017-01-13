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Как выглядит Угольское месторождение нефти с высоты птичьего полета

14.01.2017 19:54 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На Угольском нефтяном месторождении только недавно появилась скважина, но работа здесь уже кипит. Нефть выходит из скважины под собственным давлением, для этого даже не нужна качалка. А по соседству качалки активно работают.

Посмотреть на работу нефтяников с высоты и оценить всю красоту полесской нефти можно на видео Sputnik.

 
 
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Нефть для Беларуси – больше, чем полезное ископаемое, это просто поэзия. Sputnik взглянул на новое и старые нефтяные месторождения так поэтично, как сумел – с высоты.

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