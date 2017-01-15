Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 января, в Ческа-Тршебова в разгар матча по флорболу (хоккей с мячом в зале) в рамках городского турнира среди молодежных команд.

Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.

В момент обрушения в зале находилось около 80 человек. Благодаря тому, что обвал был постепенным, никто из спортсменов и зрителей не пострадал. Всем удалось быстро покинуть спортивный зал.