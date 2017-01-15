|
Крыша спортзала обрушилась во время матча по флорболу в Чехии
16.01.2017 14:38 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел в минувшую субботу, 14 января, в Ческа-Тршебова в разгар матча по флорболу (хоккей с мячом в зале) в рамках городского турнира среди молодежных команд.
Причиной случившегося могли стать 16-сантиметровый слой снега на крыше, а также ошибки, допущенные при строительстве объекта.
В момент обрушения в зале находилось около 80 человек. Благодаря тому, что обвал был постепенным, никто из спортсменов и зрителей не пострадал. Всем удалось быстро покинуть спортивный зал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чешские власти выясняют причины обрушения крыши нового спортивного комплекса во время матча по флорболу. Смотрите на видео, как за считанные секунды спортзала...
|
Архив (Разное)
Комментарии