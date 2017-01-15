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Рябов о погоде на неделю: на Крещенье – мороз, потом оттепель
16.01.2017 14:56 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Мороз ожидается в Беларуси на Крещенье, к концу недели потеплеет – ожидаются оттепели, сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
© AFP/ ATTILA KISBENEDEK
"Спокойная, но разная погода будет на предстоящей неделе – большую часть столбики термометров будут ползти вниз и только в четверг днем повеет теплом", – сказал Рябов.
По его словам, во вторник в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит от –4 до –10°С, при прояснениях до –13°С, днем – от –2 до –8°С.
В среду 18 января будет преимущественно без осадков и похолодает: ночью –8..–15°С, при прояснениях до –18°С, днем –4..–9°С.
"В ночь на Крещенье ожидается умеренно морозная погода: ночью от –5 до –11°С, при прояснениях до –18°С, днем от нуля по северо-западу до –7°С по югу Беларуси", – сказал собеседник Sputnik.
Синоптик уточнил, что затем с Атлантики в Беларусь вновь устремится согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух: в пятницу возможны кратковременные осадки, ночью термометры покажут от –1 до –8°С, днем от –5 до +2°С.
На выходных пройдет мокрый снег, ночью в субботу температура воздуха составит 0..–7°С, днем – от –3 до +2°С, в воскресенье ночью термометры покажут –1..–8°С, при прояснениях до –11°С, днем – от –5 до +2°С.
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После крещенских морозов в стране станет заметно теплее с Атлантики в Беларусь придет согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух.
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