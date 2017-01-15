МИНСК, 16 янв – Sputnik. Мороз ожидается в Беларуси на Крещенье, к концу недели потеплеет – ожидаются оттепели, сообщил Sputnik в понедельник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.



© AFP/ ATTILA KISBENEDEK Почти ледниковый период: замерзший Дунай и лиса в ледяной глыбе 10

"Спокойная, но разная погода будет на предстоящей неделе – большую часть столбики термометров будут ползти вниз и только в четверг днем повеет теплом", – сказал Рябов.

По его словам, во вторник в отдельных районах республики пройдет небольшой снег, ночью температура воздуха составит от –4 до –10°С, при прояснениях до –13°С, днем – от –2 до –8°С.

В среду 18 января будет преимущественно без осадков и похолодает: ночью –8..–15°С, при прояснениях до –18°С, днем –4..–9°С.

"В ночь на Крещенье ожидается умеренно морозная погода: ночью от –5 до –11°С, при прояснениях до –18°С, днем от нуля по северо-западу до –7°С по югу Беларуси", – сказал собеседник Sputnik.

Синоптик уточнил, что затем с Атлантики в Беларусь вновь устремится согретый Гольфстримом теплый и влажный воздух: в пятницу возможны кратковременные осадки, ночью термометры покажут от –1 до –8°С, днем от –5 до +2°С.

На выходных пройдет мокрый снег, ночью в субботу температура воздуха составит 0..–7°С, днем – от –3 до +2°С, в воскресенье ночью термометры покажут –1..–8°С, при прояснениях до –11°С, днем – от –5 до +2°С.