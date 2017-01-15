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К 120-летию "золотого рубля": чем обеспечены современные деньги?
16.01.2017 15:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Ровно 120 лет назад указом "О чеканке и выпуске в обращение золотых монет" в Российской Империи был установлен золотой стандарт рубля, драгоценный металл стал играть роль всеобщего эквивалента.
"Золотой стандарт — это целая глава в истории развития мировой валютной системы. До того момента не было возможности говорить именно о мировой системе валют. Этот этап характеризовался тем, что деньги были привязаны к золоту в конкретном содержании", — рассказал Вячеслав Ярошевич.
© Sputnik/ Юлия Хвощ
По словам Вячеслава Ярошевича, "золотой стандарт" просуществовал вплоть до начала 70-х годов прошлого века, когда на конференции в Кингстоне от него было решено отказаться, потому что США оказались не в состоянии поддерживать эту систему. С того момента существует запрет о привязке валют к золоту.
"Любая страна, которая сегодня хочет официально участвовать в международных финансовых отношениях через авторизацию Международного валютного фонда, не имеет права привязывать свою валюту к золоту. Она может привязывать свою валюту к доллару, к корзине валют, к чему угодно, но только не к золоту", — сказал Ярошевич.
Полную версию беседы с заведующим кафедрой финансов международного университета МИТСО Вячеславом Ярошевичем о "золотом стандарте" рубля слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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