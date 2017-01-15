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Ученый назвал самый депрессивный день 2017 года

16.01.2017 17:49 — Разное | Tut.by  
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Британский психолог доктор Клифф Арналл (Cliff Arnall) произвел расчеты, которые позволили оценить уровень счастья в каждый из дней года. По его мнению, в 2017 году самый депрессивный день выпадает на 16 января. Об этом рассказывает Telegraph.


Изображение: lanlan731 / instagram.com

По данным исследователя, самым депрессивным является третий понедельник января. В этот день друг на друга накладываются сразу несколько факторов, способствующих унынию: большие траты перед праздниками и оставшиеся долги, невыполненные обещания на новый год и плохая погода.

Для вычисления степени несчастья Арналл предложил шуточную формулу, по которой можно вычислить свой уровень «постновогодней депрессии».

W — погода

D — сумма долга

d — месячная заработная плата

T — время, прошедшее от наступления Рождества

Q — время, прошедшее от нарушения новогоднего обещания

M — низкий уровень мотивации

Na — чувство необходимости принять срочные меры.

Конечно, подход доктора сложно назвать научным. Однако тем, кто действительно чувствует грусть в этот день, Арналл советует проводить время с близкими и сфокусироваться на изменении своей жизни к лучшему.

«Используйте „грустный понедельник“ в качестве трамплина для перемен — похудеть, бросить курить или найти работу мечты, — предлагает он. — Используйте вашу жизнь наилучшим образом и проживите ее на полную катушку».

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В 2017 году самый депрессивный день выпадает на 16 января.

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