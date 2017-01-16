Вице-чемпион Олимпиады-2014 в Сочи в гонке на 50 км российский лыжник Максим Вылегжанин, из-за подозрения в использовании допинга временно отстраненный от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), выступил в чемпионате Удмуртии, выиграв две гонки.



Максим Вылегжанин. Фото: Reuters

7 января он победил в гонке свободным стилем на 15 км, а 14 января выиграл в скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем).

Как сообщает Skirun.ru , таким образом, Максим Вылегжанин нарушает правила поведения спортсмена в период временной дисквалификации.

Напомним, что 22 декабря 2016 года накануне «Тур де Ски-2017» по следам второй части доклада канадского профессора Макларена стало известно об отстранении шестерых российских лыжников из-за подозрений в употреблении допинга во время сочинской Олимпиады-2014. Ими стали Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

Как гласит Антидопинговый Кодекс WADA, временное отстранение — это недопущение спортсмена или иного лица на время к участию в соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях.

Тем не менее, один из отстраненных российских лыжников Максим Вылегжанин, чемпион мира и серебряный призер ОИ, нарушил условия временного отстранения и принял участие в чемпионате Удмуртии по лыжным гонкам-2017.



Фото: skirun.ru





Соревнование проводится государственной структурой РФ (Министерством по физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртской Республики) и Федерацией лыжных гонок Удмуртии, которая находится под эгидой FIS. В протоколах мелькают фамилии членов сборной России по лыжным гонкам.

Сам Максим Вылегжанин считает себя невиновным в употреблении допинга и, видимо, старается таким образом поддержать форму в надежде на скорое оправдание и возвращение на международную спортивную арену.

Вот что ранее написал Максим Вылегжанин о своем временном отстранении и обвинениях в употреблении допинга на своей странице в Инстаграме: «В преддверии Нового года, я хотел бы выложить другой пост, но обстоятельства вынуждают меня написать этот. Можете считать это моим официальным комментарием к происходящему. Я получил официальное письмо от FIS, в котором меня уведомили о временном отстранении от FIS стартов. Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранен. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел. Я надеюсь, что в FIS все проанализируют, разберутся в этой ситуации и допустят меня к соревнованиям. Я никогда не стоял на пьедестале благодаря запрещенным препаратам, а только благодаря тренировкам, терпению, силе воле и стремлению к победе! Мои достижения на Олимпиаде в Сочи не возникли из ниоткуда. К своим наградам я шел долго и шаг за шагом, через победы на этапах Кубка мира и серебро чемпионатов мира. И только через год после ОИ в Сочи я добился долгожданной золотой медали на чемпионате мира. На протяжении всего этого периода я сдавал очень много допинг-проб, и никогда к ним не было ни каких претензий . Я — за чистый спорт ! К сожалению, до начала Tour de Ski никто ничего рассматривать, похоже, не собирается, а я целенаправленно готовился к этим соревнованиям. Поэтому, сейчас остается только ждать какого-либо решения и, если понадобится, действовать дальше и отстаивать свою невиновность".

Как отмечает автор Skirun.ru Майя Гусейнова, выступать в период отстранения и дисквалификации — распространенная практика у российских атлетов. Однако подобные действия могут привести к ужесточению наказания как лично для Максима Вылегжанина, так и к серьезным санкциям к федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

В пример приводится выступление дисквалифицированной Елены Лашмановой на чемпионате Мордовии по ходьбе в январе 2015 года. Последовавшая за этим нарушением череда скандалов привела к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, которая длится до сих пор и коснулась в итоге всех российских легкоатлетов.

И демонстративное нарушение правил WADA в период разбирательства в отношении российских спортсменов, которое ведется Международной федерацией лыжного спорта (FIS), вряд ли поспособствует оправдательному приговору и улучшению имиджа российского лыжного спорта в мире, говорится в публикации.

Правда, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе утверждает, что участие Вылегжанина в эуказанных турнирах не противоречит условиям его отстранения. Она отметила, что он по-прежнему тренируется и продолжает подготовку.

«Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях, — приводит слова Вяльбе ТАСС . — Ничего другого ему не запрещено: он тренировался и будет продолжать подготовку. Эти соревнования никакого отношения к FIS не имеют».

Сам Максим Вылегжанин сказал, что был уверен в том, что может выступить на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение, вынесенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

«Перед соревнованиями я связался с Еленой Валерьевной Вяльбе и Вячеславом Ведениным, который работает в FIS. Мне было сказано, что в календаре этих соревнований нет и я могу спокойно в них участвовать, — приводит ТАСС слова Вылегжанина. — Сейчас неприятно, что этот вопрос поднимается. Людям надо понять, что для поддержания формы необходимо соревноваться, мы же тренируемся и выступаем для России».