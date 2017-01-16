|
Отстраненный от стартов российский вице-чемпион Сочи-2014 выступил на соревнованиях
Вице-чемпион Олимпиады-2014 в Сочи в гонке на 50 км российский лыжник Максим Вылегжанин, из-за подозрения в использовании допинга временно отстраненный от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS), выступил в чемпионате Удмуртии, выиграв две гонки.
7 января он победил в гонке свободным стилем на 15 км, а 14 января выиграл в скиатлоне (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем).
Как сообщает
Напомним, что 22 декабря 2016 года накануне «Тур де Ски-2017» по следам второй части
Как гласит Антидопинговый Кодекс WADA, временное отстранение — это недопущение спортсмена или иного лица на время к участию в соревнованиях или деятельности до вынесения окончательного решения на слушаниях.
Тем не менее, один из отстраненных российских лыжников Максим Вылегжанин, чемпион мира и серебряный призер ОИ, нарушил условия временного отстранения и принял участие в чемпионате Удмуртии по лыжным гонкам-2017.
Соревнование проводится государственной структурой РФ (Министерством по физической культуре спорту и молодежной политике Удмуртской Республики) и Федерацией лыжных гонок Удмуртии, которая находится под эгидой FIS. В протоколах мелькают фамилии членов сборной России по лыжным гонкам.
Сам Максим Вылегжанин считает себя невиновным в употреблении допинга и, видимо, старается таким образом поддержать форму в надежде на скорое оправдание и возвращение на международную спортивную арену.
Как отмечает автор Skirun.ru Майя Гусейнова, выступать в период отстранения и дисквалификации — распространенная практика у российских атлетов. Однако подобные действия могут привести к ужесточению наказания как лично для Максима Вылегжанина, так и к серьезным санкциям к федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
В пример приводится выступление дисквалифицированной Елены Лашмановой на чемпионате Мордовии по ходьбе в январе 2015 года. Последовавшая за этим нарушением череда скандалов привела к дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики, которая длится до сих пор и коснулась в итоге всех российских легкоатлетов.
И демонстративное нарушение правил WADA в период разбирательства в отношении российских спортсменов, которое ведется Международной федерацией лыжного спорта (FIS), вряд ли поспособствует оправдательному приговору и улучшению имиджа российского лыжного спорта в мире, говорится в публикации.
Правда, глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе утверждает, что участие Вылегжанина в эуказанных турнирах не противоречит условиям его отстранения. Она отметила, что он по-прежнему тренируется и продолжает подготовку.
«Максим не имеет права выступать на международных соревнованиях под эгидой FIS и находиться в составе сборной на учебно-тренировочных мероприятиях, — приводит слова Вяльбе
Сам Максим Вылегжанин сказал, что был уверен в том, что может выступить на чемпионате Удмуртии, несмотря на отстранение, вынесенное Международной федерацией лыжного спорта (FIS).
«Перед соревнованиями я связался с Еленой Валерьевной Вяльбе и Вячеславом Ведениным, который работает в FIS. Мне было сказано, что в календаре этих соревнований нет и я могу спокойно в них участвовать, — приводит
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-чемпион Олимпиады-2014 в Сочи в гонке на 50 км российский лыжник Максим Вылегжанин, из-за подозрения в использовании допинга временно отстраненный от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии