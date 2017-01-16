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Еще ниже. Реальные доходы населения обновили антирекорд
Реальные располагаемые доходы белорусов продолжают обновлять антирекорды. В январе-ноябре этот показатель снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года,
Напомним, в январе-октябре реальные доходы населения
Правительство планировало, по итогам прошлого года реальные доходы должны увеличиться на 0,5% к показателю 2015-го. Годовые данные будут известны в феврале, но прогноз вряд ли оправдается.
Тем временем падает и реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции. В январе-ноябре она снизилась на 4,3% к аналогичному периоду 2015 года.
По итогам 2015 года реальные доходы
По планам правительства, в следующем году реальные денежные доходы населения должны
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В январе-ноябре реальные доходы белорусов снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает Белстат.
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