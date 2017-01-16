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Еще ниже. Реальные доходы населения обновили антирекорд

17.01.2017 17:46 — Разное | Tut.by  
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Реальные располагаемые доходы белорусов продолжают обновлять антирекорды. В январе-ноябре этот показатель снизился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает Белстат. Для сравнения: реальные доходы россиян за этот же период упали на 5,8%.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Реальные располагаемые доходы населения — один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан. Он рассчитывается как разница между всеми денежными доходами населения и обязательными платежами (например, налогами, сборами и взносами, скорректированными на индекс потребительских цен на товары и услуги).

Напомним, в январе-октябре реальные доходы населения снизились на 7,3% к аналогичному периоду 2015 года, в январе-сентябре — на 7,2%, в январе-августе — на 7,1%.

Правительство планировало, по итогам прошлого года реальные доходы должны увеличиться на 0,5% к показателю 2015-го. Годовые данные будут известны в феврале, но прогноз вряд ли оправдается.

Тем временем падает и реальная зарплата, которая рассчитывается с учетом инфляции. В январе-ноябре она снизилась на 4,3% к аналогичному периоду 2015 года.


Как падали реальные располагаемые доходы населения в 2016 году. Данные с сайта Белстата.

По итогам 2015 года реальные доходы упали на 5,9%, хотя планировалось их увеличение на 1,1−1,5%.

По планам правительства, в следующем году реальные денежные доходы населения должны вырасти на 1,3% к этому году. Однако Всемирный банк прогнозирует, что этот показатель будет снижаться.

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В январе-ноябре реальные доходы белорусов снизились на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщает Белстат.

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