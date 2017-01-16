23-летний минчанин стал фигурантом уголовного дела после того как отправил 14-летней девушке через Telegram порнографическое фото. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова в эфире «Альфа-Радио».



Фото: youtube.com

Пара познакомилась в Минске в июне 2016 года и общалась через приложения Viber и Telegram. Девушка сообщила, что ей 14 лет, однако мужчина продолжал отправлять ей сообщения эротического характера.

Спустя некоторое время мужчина отправил ей «порнографическое фото со своим изображением». После этого девушка обратилась в правоохранительные органы. По результатам расследования действия мужчины были квалифицированы следствием по части 2 статьи 343 Уголовного кодекса.

Также представитель СК рассказала о молодом человеке из Витебской области, который стал фигурантом уголовного дела из-за использования программы для загрузки файлов с их одновременной раздачей.

С января 2014 года до августа 2016-го мужчина использовал программу еМulе для скачивания материалов для взрослых. Эта программа предназначена для кооперативного обмена файлами. Скачивая контент для взрослых, молодой человек «предоставлял возможность для свободного скачивания неограниченному количеству пользователей программы».

Витеблянин таким образом раздал 910 видеофильмов и 911 изображений порнографического характера. Его действия попали под часть 2 статьи 343 Уголовного кодекса Беларуси — хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов и видеофильмов с изображением заведомо несовершеннолетнего, совершенные с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

Обвиняемый рассказал, что не знал о том, что в материалах участвовали несовершеннолетние. Также он утверждал, что не видел процесс раздачи видеофайлов другим пользователям. Скачанные видеоролики и изображения он никому не показывал и не демонстрировал.

Следствие установило, что в его действиях был умысел, однако прибыли от своей деятельности он не получал. В октябре 2016 года уголовное дело было направлено в суд, приговор пока не вынесен.