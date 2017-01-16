В качестве церковного праздника православные отмечают Крещение 18 января. Дата приурочена к крещению Иисуса Христа в реке Иордан проповедником Иоанном, практиковавшим иудейский обряд омовения для очищения грехов.

В праздник Крещения принято погружаться с головой в воду на реках или открытых водоемах, в Минске в этом традиционно помогает городской ОСВОД . В этом году организацией подготовлено семь мест для крещенского купания, которые располагаются вблизи спасательных станций.