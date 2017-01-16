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Как правильно купаться на Крещение и где это сделать в Минске в 2017 году
17.01.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
В праздник Крещения принято погружаться с головой в воду на реках или открытых водоемах, в Минске в этом традиционно помогает городской
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Места купаний на православное Крещение в Минске в 2017 году, а также правила безопасности, противопоказания и необходимый инвентарь для купания в проруби.
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