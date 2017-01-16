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Как правильно купаться на Крещение и где это сделать в Минске в 2017 году

17.01.2017 18:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Как правильно купаться на Крещение и где это сделать в Минске в 2017 году
© Sputnik / Виктор Толочко
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В качестве церковного праздника православные отмечают Крещение 18 января. Дата приурочена к крещению Иисуса Христа в реке Иордан проповедником Иоанном, практиковавшим иудейский обряд омовения для очищения грехов.

В праздник Крещения принято погружаться с головой в воду на реках или открытых водоемах, в Минске в этом традиционно помогает городской ОСВОД. В этом году организацией подготовлено семь мест для крещенского купания, которые располагаются вблизи спасательных станций.

 
Теги: Минск
 
 
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Места купаний на православное Крещение в Минске в 2017 году, а также правила безопасности, противопоказания и необходимый инвентарь для купания в проруби.

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