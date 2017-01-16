На белорусско-польской границе задержан 41-летний белорус, который ехал на угнанном Rang Rover, сообщает пресс-служба Главной комендатуры польской пограничной службы.



Фото: podlaski.strazgraniczna.pl

Инцидент произошел на погранпереходе «Половцы» («Песчатка») в городе Черемха. За рулем автомобиля находился белорус, который ехал из Польши. Rang Rover оказался в базе данных Интерпола, его угнали в России 28 октября 2016 года.

Водителя задержали, после оформления документов вместе с машиной он будет передан в распоряжение сотрудников полиции в Гайновке.

Задержанный Rang Rover Sport 2014 года выпуска, стоимость автомобиля оценивается в 270 тысяч злотых (более 65 тысяч долларов).