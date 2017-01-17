Мы привыкли к фотографиям знаменитых женщин, которые, совсем недавно став мамами, демонстрируют на подиумах и пляжах свои роскошные фигуры — еще лучше, чем те были до родов. Не секрет, что зачастую за этими роскошными телами стоит целая индустрия.

Но есть звезды, которые не хотят скрывать те изменения, которые происходят с телами женщин после родов, и открыто делятся своими фотографиями и чувствами.

Пета Маргатройд, актриса





Актриса Пета Маргатройд решила разрушить стереотип о том, что женщины выходят из роддома такими же, какими были до родов. Пета выложила эту фотографию в инстаграм через 8 дней после рождения своего сына, Шай Александра. «Я родила, но вышла из больницы с таким животом, словно я все еще на пятом месяце беременности. Многие думают, что сразу после родов женщины „сдуваются“ назад в добеременную форму. Но это неправда».

Хилария Болдуин

Через два дня после того, как на свет появился сын Хиларии и Алека Болдуинов Рафаэль, молодая мама выложила в инстаграм это фото. «Я считаю очень важным принимать свое тело любым, особенно после рождения ребенка, после того, как мы принесли в этот мир новую жизнь. В эпоху яростного бодишейминга, культуры, которая заставляет нас стыдиться своего тела, я хочу сделать все, что могу, чтобы вернуть реальное представление о человеческом теле и поощрять здоровую самооценку».

Крисси Тейген, модель

Через 4 месяца после рождения дочери Луны Симон супермодель откровенно шутила о своих растяжках на Snapchat. «Хаха, смотрите, на моих бедрах возникли притоки», — подписала она фотографию своих голых ног. Еще до беременности модель не скрывала особенностей своего тела. Фотографию, сделанную в 2015 году, она подписала «Мои растяжки передают всем привет».

Кендра Уилкинсон, актриса и фотомодель





Уилкинсон отметила День матери в 2016 году фотографией своего живота. «Посмотрите, что сделали мои двое детей… они сделали меня счастливой».

Энн Хэтэуэй, актриса





Обладательница премии «Оскар» опубликовала в инстаграме фотографию переделки своих старых джинсовых шорт, которые через 5 месяцев после рождения ребенка все еще были ей малы. «Нет ничего стыдного в увеличении веса во время, после беременности, да и когда-либо. Нет ничего стыдного в том, что ваше похудение после родов займет больше времени, чем вы рассчитывали (если вы вообще соберетесь худеть). В конце концов, нет ничего стыдного в том, чтобы перешивать шорты обратно в джинсы, потому что для тех бедер, которые есть у вас сейчас, эти шорты слишком коротки. Наши тела меняются. Они увеличиваются и уменьшаются. И все это — любовь, и не позволяйте никому говорить, что это не так.»

Бруклин Декер, топ-модель, актриса





Через месяц после рождения сына топ-модель поделилась со своими подписчиками опытом новой жизни.





«Мешки под глазами. Волосы, не крашенные несколько месяцев. Я вся испачкана в засохшем грудном молоке. И эта вечная дурацкая резинка в волосах». Также Бруклин выложила в инстаграм фото молокоотсоса с подписью «Теперь это моя жизнь».

Робин Лоули, модель плюс-сайз

«У меня целая тонна растяжек, — написала модель в своем инстаграме, — как и у 90% женщин после родов. Я знала, что они появятся, я знала, что со временем они побелеют. И я их заработала. Для тех, кто чувствует себя плохо в своем теле, особенно после рождения ребенка, вспомните, что вы воины, вы создали и дали жизнь, и это настоящий подвиг».