|
Смерть от антибиотика? Жещина умерла от укола, принесенного с собой
Врачи и прибывшая "скорая помощь", к несчастью, не смогли спасти женщину.
31-летняя женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Тюрли Молодечненского района с жалобами на плохое самочувствие 16 января. Фельдшер диагностировал "острое респираторное заболевание" и назначил больной лекарства в виде таблеток. Однако пациентка принесла с собой антибиотик и ппросила сделать укол.
Фельдшер убедился, что в ампуле антибиотик, и сделал укол. Женщине стало плохо, спасти ее не удалось ни работникам ФАПа, ни скорой помощи. У погибшей остались двое маленьких детей.
Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Врачи и прибывшая "скорая помощь", к несчастью, не смогли спасти женщину.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии