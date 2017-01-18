Врачи и прибывшая "скорая помощь", к несчастью, не смогли спасти женщину.

31-летняя женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Тюрли Молодечненского района с жалобами на плохое самочувствие 16 января. Фельдшер диагностировал "острое респираторное заболевание" и назначил больной лекарства в виде таблеток. Однако пациентка принесла с собой антибиотик и ппросила сделать укол.

Фельдшер убедился, что в ампуле антибиотик, и сделал укол. Женщине стало плохо, спасти ее не удалось ни работникам ФАПа, ни скорой помощи. У погибшей остались двое маленьких детей.

Следственный комитет проводит проверку по данному факту.