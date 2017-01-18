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Смерть от антибиотика? Жещина умерла от укола, принесенного с собой

18.01.2017 19:41 — Разное | БДГ  
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Врачи и прибывшая "скорая помощь", к несчастью, не смогли спасти женщину.
 
31-летняя женщина обратилась в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в деревне Тюрли Молодечненского района с жалобами на плохое самочувствие  16 января. Фельдшер диагностировал "острое респираторное заболевание" и назначил больной лекарства в виде таблеток. Однако пациентка принесла с собой антибиотик и ппросила сделать укол.
 
Фельдшер убедился, что в ампуле антибиотик, и сделал укол. Женщине стало плохо, спасти ее не удалось ни работникам ФАПа, ни скорой помощи. У погибшей остались двое маленьких детей.
 
Следственный комитет проводит проверку по данному факту.
 
 
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Врачи и прибывшая "скорая помощь", к несчастью, не смогли спасти женщину.  

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