﻿ Управделами президента активно осваивает на фармрынок. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Управделами президента активно осваивает на фармрынок

19.01.2017 12:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Управделами президента активно осваивает на фармрынок

фото: vitbichi.by

На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр».

Управление делами президента (УДП) в последнее время активно развивает фармацевтический бизнес. Эта сфера деятельности была в поле зрения УДП и раньше, но сейчас выведена в отдельное подразделение, свидетельствует сайт УДП, пишет TUT.BY.

На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр». Его основными видами деятельности является оптовая и розничная торговля лекарствами, изделиями медицинского назначения и сопутствующими товарами (косметическими, парфюмерными товарами, детским ассортиментом и средствами гигиены). Оптовое подразделение филиала закупает препараты белорусского и импортного производства (Европа, США, Россия).

В настоящее время торговая структура филиала «ЛекоЦентр» состоит из аптечного склада и 21 аптеки различной категории. Большая их часть базируется в Минске.

Лицензия на право осуществления фармацевтической деятельности была выдана УДП еще в 2004 году. Но раньше аптеки были на территории оздоровительных комплексов, санаториев, отелей, которые входят в систему УДП. Сейчас много аптек базируется в торговых центрах.

«ЛекоЦентр» еще не входит в число 10 крупнейших аптечных сетей Беларуси. Но потенциал и ресурс для этого у них, конечно, есть, сказал участник рынка.

По словам информированного собеседника, уже более года ведется структурирование бизнесов такого разнопрофильного холдинга, как УДП. «То, что раньше казалось побочным звеном, сейчас получает новый импульс для развития. То, что было слишком громоздким, наоборот, консолидируется. В принципе, нормальные бизнес-процессы. В свое время [глава Сбербанка России Герман] Греф поставил задачу „научить слона (то есть доверенный ему крупнейший госбанк РФ) танцевать“. Примерно такая же задача стоит перед [управляющим делами президента Виктором] Шейманом», — сказал источник.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 13
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На базе туроператора «ЦентрКурорт» образован филиал «ЛекоЦентр».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Президент провел совещание: "Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика