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Гидромет: уже в пятницу потеплеет до +3 градусов

19.01.2017 14:52 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв – Sputnik. Потепление идет в Беларусь с атмосферными фронтами из Западной Европы – уже в пятницу 20 января температура воздуха поднимется выше нуля, сообщили Sputnik в четверг в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет: уже в пятницу потеплеет до +3 градусов
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее синоптики предупреждали, что после непродолжительных крещенских морозов в республику придет оттепель.

"В пятницу погоду в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса: ожидаются небольшой мокрый снег, туман", – сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что 20 января минимальная температура воздуха ночью составит от 0°С по северо-западу страны до –7°С по юго-востоку, днем термометры покажут от –2°С до +3°С. 

В субботу, по информации синоптиков, погода существенно не изменится – опять мокрый снег и туман, а температура воздуха в течение суток составит от –3°С до +2°С.

Как рассказали в Гидромете, в воскресенье большая часть страны окажется в поле повышенного атмосферного давления: ночью приморозит – от –2 до –9°С, в северных и восточных районах Беларуси до –12°С, днем также будет прохладнее – от 0°С до –5°С. При этом в западных районах республики будет по-прежнему тепло – там днем термометры покажут +2°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают, что немного похолодает в воскресенье – Беларусь окажется в поле повышенного атмосферного давления.

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