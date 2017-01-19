Платные занятия и бесплатный инвентарь, поддержка внутри страны и извне и обещание вырастить чемпионов. SPORT.TUT.BY рассказывает о делах единственной детской школы по керлингу в первый год работы.





Керлинг — это вид спорта, в котором две команды на ледяной площадке соревнуются в меткости. Игроки, чередуясь с соперником, бросают гранитные камни в сторону мишени, которая называют «домом». Они могут влиять на траекторию движения камней с помощью щеток с насадками, которыми натирают лед. Победитель выявляется путем подсчета очков после каждого из десяти периодов. За каждый камень, расположенный ближе к центру «дома», чем любой из камней соперника, команда получает по одному очку.

Отправной точкой белорусского керлинга является 1996 год. Спустя два года этот вид спорта включили в программу Олимпийских игр, что повысило его статус в стране, однако в отсутствие школы и традиций результатов он не давал. После сдачи в эксплуатацию спорткомплекса «Минск-Арена» в 2009 году белорусские керлеры получили возможность тренироваться на профессиональных площадках. Здесь, на конькобежном стадионе, появились две дорожки для игры в керлинг.

— А то, что сегодня называется школой, начало свою работу осенью 2016 года, когда мы стали набирать детей, — добавила исполняющая обязанности тренера Евгения Орлис.

По словам Орлис, в первом поколении белорусских керлеров не было никого младше 18 лет, поэтому создание школы при Белорусской ассоциации керлинга — это прорыв. Евгения пока единственный тренер тут. Она дает четыре полуторачасовых занятия в неделю, однако через месяц их количество должно увеличиться до десяти. В разгар учебного года школа проводит дополнительный набор. В сообщениях на сайте и в соцсетях ассоциация обещает родителям сделать из детей олимпийских чемпионов.



Слайдер и ботинки для керлинга

Сложной экипировки керлинг не подразумевает. Дети занимаются в удобной одежде и сменной обуви. На опорную ногу они надевают слайдер — подошву с основанием, которая позволяет скользить по льду. Его школа предоставляет бесплатно. Щетки и гранитные камни находятся на балансе ассоциации керлинга, что снова в пользу детей. Сами же занятия керлингом платные. За восемь тренировок в месяц просят 80 рублей.

— В эту сумму входят затраты на аренду льда, что является дорогим удовольствием, и минимальную оплату труда тренера, — растолковала Орлис. — Если сравнивать с фигурным катанием, то за занятия дочери я плачу те же 10 реблей за полтора часа тренировки. При этом у нас одновременно на дорожке могут заниматься до десяти человек, что несравнимо меньше, чем в фигурном катании. В будущем мы, конечно, хотели бы освободить от платы за тренировки перспективных детей от 13 лет, в которых заинтересована юношеская команда.

Полгода назад Орлис оставила работу ведущего маркетолога и посвятила себя делам Белорусской ассоциации керлинга. Здесь она выполняет роль пресс-секретаря и инструктора. Опыт игрока помогает Орлис тренировать детей. В 2013 году в составе женской команды она выиграла чемпионат Европы в группе «С».



Евгения Орлис

— Всем, кто младше 10 лет, рано приходить в наш спорт, — утверждает Евгения. — Ребенку должно хватать сил, чтобы управляться со снарядом, а камень весит без малого 20 кг. Конечно, мы его не носим, а катаем, однако это все равно много для того, чтобы малыши по-настоящему играли. Впрочем, иной раз мы просто не можем отказать ребенку в приеме. 7-летняя Соня пришла к нам со старшей сестрой на День керлинга. В отличие от сестры Соня решила заниматься серьезно. Когда ей сказали, что у нас нет слайдера меньше 34 размера, ребенок расплакался. У нее был 28-й. К счастью, выйти из положения помог безразмерный слайдер.

— На первых тренировках сестричке было хорошо, поэтому и я захотела заниматься, — рассказала Соня Плеганская. — Тут можно упражнения всякие поделать, по льду покатиться. Только я пока могу с одним камнем, с двумя — нет. Сил не хватает. Стану ли я спортсменкой, пока не знаю. Не определилась. Может быть, буду барабанщицей! Я учусь играть на ударных инструментах. В общем, стану или керлером, или барабанщицей.



Соня Плеганская (в центре)

К числу одаренных детей можно отнести отпрысков игроков в керлинг. Среди таких — Казимир Юркевич. Его отец Андрей в керлинге с 2014 года. В 2016-м он стал чемпионом страны в дисциплине «микст».

— Целиться и бросать камни очень весело, как и свиповать (натирать лед щеткой для контроля траектории движения снаряда. — Прим.ред.), — рассказывает Казимир. — Я раньше занимался карате и плаванием, но, честно говоря, только керлинг меня по-настоящему зацепил. Тут сложная механика, и мы никогда не сидим на месте. У меня появились друзья. Это Давид, сын тренерши, и Макар. Бывает, что уже дома вместе с сестрами надеваем шерстяные носки и скользим по ламинату, имитируя движения на льду. Добавляем к этому броски мягких игрушек и так играем в домашний керлинг. Сколько раз в неделю? Ну, от трех до пяти.

Сестры-двойняшки Казимира Стефания и Мария пришли в секцию по керлингу вслед за братом. Его горящие глаза после тренировок пробудили в девчонках интерес к спорту.

— Однажды наш папа заменял Евгению, и тот раз прошел хорошо, — вспоминает девятилетняя Стефа. — Сумели поиграть в маленький керлинг, хотя правильно выезжать с камнем у нас пока еще не получается. Тренер в этом помогает.



Стефания Юркевич (в центре)

При формировании групп начальной подготовки школа керлинга исходит из возраста детей. Берут ребят до 18 лет. Наравне с детскими группами существуют взрослые и профессиональные.

— Количество тренировок, которые мы можем предложить, ограничено таким ресурсом, как лед, — заметила Евгения Орлис. — Если мы говорим о спросе на площадки для керлинга, то тут наблюдается сезонность. Перед новогодними праздниками он возрастает. Люди в частном порядке приходят поиграть, даже если не умеют это делать. Их обучают основным азам, и затем они играют так, как получается. Выглядит это так же, как когда веселая компания проводит время за игрой в боулинг или рулетку. Кстати, Аня Гриневич пришла к нам в секцию как раз после такого похода на керлинг вместе с семьей.

— Впервые в керлинг я сыграла на дне рождения одноклассницы, а потом мы отпраздновали на дорожке день рождения моей мамы, — уточнила 11-летняя Аня. — После этого я сообщила маме, что хочу тренироваться. За три занятия научилась работать с камнем и со щеткой, с равновесием, правда, еще не все гладко. Я до этого семь лет занималась теннисом, но из-за проблем со здоровьем к состязаниям не допускали. Хочется, чтобы в керлинге все получилось и я имела шанс соревноваться.



Анна Гриневич

Среди базовых упражнений в керлинге — выкат на слайдере, выкат из колодки со щеткой-опорой, силовые подходы с камнями, броски на силу и время.

— На первых порах уделяем много внимания положению тела в пространстве, — представила план подготовки Орлис. — Например, при езде на велосипеде вы держите точку равновесия и двигаетесь. В керлинге нет каркаса, на который вы могли бы опереться. Только слайдер, на который следует перенести вес и поехать. Важно подготовить свое тело (спину, межреберные мышцы и пресс) так, чтобы оно справлялось с задачей держать линию на скользкой поверхности. Еще в керлинге, как в шахматах, нужно мыслить стратегически. На теории вместе с детьми пошагово разбираем матчи ведущих команд мира, говорим о манере ведения игры и решениях, которые приводят к победе.





В завершение тренировки Орлис позволяет детям подурачиться. И если в лыжной акробатике малышам предоставляют свободное время для прыжков на батуте, то здесь ребята катаются на камнях в положении лежа.

— Видели, как Макар поехал? Наши девчонки пока мелковаты для таких фокусов, но смотрят на ребят с интересом. И тех, и других действо заряжает эмоциями, и они с удовольствием приходят на следующее занятие, — раскрыла секрет тренер.

Оценивая стратегию ассоциации керлинга как маркетолог, Евгения Орлис признала, что Национальному олимпийскому комитету, который заинтересован в развитии этого вида спорта, они «продали» проект детской школы. А чтобы добиться поддержки от Министерства спорта и туризма, керлерам необходимо предоставить спортивный результат, или по-другому «продать» идею инвестировать в нацкоманду.

— Белорусский керлинг имеет олимпийские перспективы, — считает Евгения. — Через два-три цикла мы уже будем на Олимпиаде. Верить в это позволяет появление школы керлинга и подходы ассоциации к развитию вида спорта. Возможно, это прозвучит неполиткорректно, но благодаря НОК мы перестали зависеть от настроения спонсоров и налаживаем работу, опираясь на международный опыт.











Орлис говорит, что Всемирная федерация керлинга (WCF) проделывает большую работу по повышению грамотности тренеров, устраивает бесплатные спортивные лагеря для молодежи и готова снабжать оборудованием развивающиеся национальные федерации.

Например, сейчас белорусская ассоциации изучает интерес к керлингу, который проявляют в Жодино и Бресте. Если в этих городах появятся организованные группы, которые уладят вопрос со льдом на местах, в WCF камни для них найдут. Для справки: стоимость одного снаряда составляет примерно тысячу евро.

— Обратите внимание на фактуру льда. Он не ровный, как на хоккейной площадке, а пористый. Верхний слой льда заливается капельками из специального приспособления — рюкзака с лейкой, — пояснила Евгения.



Евгения Орлис с лейкой для заливки льда

Орлис уверена, что отсутствие дорожек для керлинга не должно стать помехой для развития керлинга в регионах Беларуси. В Минске для увлеченных этим видом спорта людей в 1996 году все начиналось как раз с тренировок в хоккейных «коробках» Ледового дворца на улице Притыцкого и Дворца спорта.