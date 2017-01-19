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20 января в Минске состоялась пресс-конференция по итогам работы экспертов службы МАГАТЭ по обзору площадки и конструкций атомных объектов с учетом внешних угроз (SEED-миссия), которая прошла 16—20 января на БелАЭС.

Руководитель департамента по ядерной энергетике МАГАТЭ Гжегож Ржэнтковски отметил, что "оценка безопасности площадки и проектных параметров к внешним воздействиям включает много технических параметров", пишет БелаПАН . "Масштаб миссии мы формируем, исходя из задач, поставленных принимающей стороной", — пояснил представитель агентства.



"В данном случае наша миссия проверила то, как были охарактеризованы [белорусской стороной] внешние воздействия, все ли они были учтены, то, насколько белорусская сторона учла уроки Фукусимы при обеспечении безопасности своей АЭС, — рассказал Ржэнтковски. — В рамках этой миссии МАГАТЭ заключило, что белорусские власти должным образом приняли во внимание все внешние угрозы, которые могут быть на Белорусской АЭС в процессе проектирования. Миссия сделала ряд предложений по подготовке эксплуатирующей организации на этапе лицензирования эксплуатации станции".



У миссии было несколько основных задач, подчеркнул он, среди которых — обзор внешних воздействий, исследование характеристик внешних воздействий как природного, так и техногенного характера, изучение проектных параметров площадки, обеспечение мониторинга площадки и окружающей территории. Также эксперты миссии обсудили с представителями БелАЭС специальные вопросы "касающиеся уроков, извлеченных из ситуации на Фукусиме".



"Оценка безопасности площадки и проекта АЭС по отношению к внешним воздействиям включает различные сложные технические дисциплины, начиная с выбора и оценки площадки, скрининга альтернативных площадок и заканчивая оценкой проектных положений для того, чтобы учесть все внешние воздействия и угрозы, которые вероятны для данной площадки. Объем работы миссии, как я говорил, имел целью помочь Беларуси на данном конкретном этапе строительства АЭС. Оценка воздействия на окружающую среду не входила в задачи этой миссии", — сказал Ржэнтковски.