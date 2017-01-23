«В центре Бреста есть два жилых дома с офисами. Оба строились одной фирмой. И квартиры, и офисы застройщик продавал по рыночной цене. А теперь помещения отбирают по суду. Один собственник уже потерял офисное помещение. Сейчас идет суд по второму владельцу офиса. Отбирают по одной схеме. Дойдет и до квартир, они уже под ограничениями на продажу», — такую историю рассказали брестчане. REALTY.TUT.BY выяснял, как можно, добросовестно оплатив недвижимость, оказаться через несколько лет в суде, а потом — без имущества.

Шикарное место

Два дома, о которых идет речь, стоят рядом, на пересечение двух улиц, у одного адрес — проспект Машерова, 30, у второго — Карла Маркса, 82. Оба с фасадов выглядят как органичная часть старой застройки. Тот, что фасадом выходит на Машерова, даже облезает, как старенький.



Фото: TUT.BY

В нем офисы туристических компаний, агентство недвижимости, салон красоты. Квартиры просматриваются со двора — их тут шесть.



Фото: TUT.BY



Фото: TUT.BY

В доме по Маркса, 82 расположены 16 квартир, а в пристройке — офисы, банк, консульство Казахстана. Оба здания строила компания ООО «Вежабелинвест».

Чтобы понять, почему сейчас стало возможным отобрать недвижимость, проданную 5−6 лет назад, нужно вникнуть в старые мудреные схемы. Мы постараемся максимально упростить информацию и опустим некоторые детали.

Итак, застройщик этих домов, ООО «Вежабелинвест», существовал с 2004 года. Принадлежал он минской компании «МинСервисТранс».

В 2009-м минская компания зарегистрировала «Вежабелинвест» как имущественный комплекс, а потом продала компании ООО «Арговест» (Чехия). Как решил в 2012-м году суд, продала по заниженной цене.

Большинство нынешних владельцев офисов и квартир в двух домах купили помещения у «Вежабелинвест» после его продажи «Арговесту». По словам владельцев квартир, платили они даже дороже среднерыночной цены — но платили ведь за центр. И уж точно покупатели не могли знать о том, что у юридического лица, у которого они покупают недвижимость, через несколько лет обнаружат нарушения.

Отдельно стоит напомнить, что такое «МинСервисТранс». Это та компания, которая почти десять лет назад получила право строить мансарды на малоэтажных домах в Минске. Собрала с дольщиков деньги. Но потом столкнулась с протестами жильцов (один из домов известен минчанам как дом с растяжкой на Независимости). Прободавшийся с жителями «МинСервисТранс» еще в 2010-м подал на банкротство, так и не расплатившись с дольщиками и прочими долгами. Банкротился потихоньку. Пока управлять ликвидацией и взысканием долгов не пришел ИП Угольник. Управляющий «нашел» деньги «МинСервисТранс» в Бресте.



Фото: TUT.BY

Первая ласточка: офис отобрали окончательно

Решением хозяйственного суда Минска (оставленным в силе постановлением Высшего хозяйственного суда) в 2012-м году договор по продаже имущественного комплекса ООО «Вежабелинвест» «Арговесту» признан недействительным именно из-за заниженной цены. И дальше пошла цепная реакция.

По мнению управляющего, все сделки по продаже помещений, которые заключали «Арговест» и ООО «Вежабелинвест» после июля 2009 года, автоматически должны быть признаны недействительными. А после июля 2009 года по 2012-й, повторимся, и были проданы практически все квартиры и офисы в двух брестских домах.

Экономический суд г. Минска управляющего поддержал: владелец помещения в цокольном этаже здания по Машерова, 30, лишился собственности, которую добросовестно оплатил в октябре 2009-го. И потребовать деньги за помещение не с кого. «Арговеста», владевшего тогда «Вежабелинвестом», больше не существует. Из Чехии приходят соответствующие письма. Сам «Вежабелинвест» — банкрот, у которого есть только долги.

Второй суд: владельцы надеются на справедливость

16 января в суде Ленинского района Бреста началось рассмотрение аналогичного дела по другому, маленькому офисному помещению, когда-то проданному «Вежабелинвестом» («Арговестом»). Адвокат бывшего владельца помещения, Михаил Кирилюк, настаивает: на момент совершения сделки собственником помещения был «Арговест». Покупатель не мог заглянуть в будущее, в 2012 год, и выяснить, что суд признает сделку по продаже имущественного комплекса «Вежабелинвест» «Арговесту» недействительной. На момент сделки «Арговест» был единственным законным владельцем этого помещения. Не «МинСервисТранс». Даже если бы захотел человек приобрести это помещение в 2010 году у «МинСервисТранса» — ничего бы не вышло. С 2009-го по 2012 год «Арговест» продал не только это помещение — он продал офисы и квартиры в зданиях по Маркса, 82 и Машерова, 30.



Фото: TUT.BY

Адвокат, представляющий интересы управляющего, который ведет процедуру банкротства «МинСервисТранса», на суде посоветовал не вдаваться в такие дебри, как что с кем будет и у кого что отберут. Есть решение, с которым согласился Высший хозяйственный суд: договор по продаже имущественного комплекса ООО «Вежабелинвест» «Арговесту» недействительный.

Судья решила, что ей необходимы дополнительные документы, и перенесла рассмотрение дела на 26 января.

Третья сторона

Напомним еще раз — в двух домах расположены турагентства и агентство недвижимости, салон красоты, банк, консульство Казахстана и больше двух десятков квартир. И если консульство арендует помещение, то остальные — брестские и минские собственники. Добросовестные покупатели. Наиболее активные — владельцы офисов.

— Пока хозяйственный суд рассматривал дело по помещению в цокольном этаже, мы пытались узнать, что вообще входило в имущественный комплекс, который достался «Арговесту», но нам как третьим лицам попросту не дали этих документов, — говорит один из собственников офисов Лариса. — Мы не можем защищать себя. Можем только ждать повестки в суд, где будут признавать, что наша сделка по покупке помещения недействительна?!

Другие собственники офисов также пытаются повлиять на ситуацию до того, как их позовут в суд. Пока их усилия ничем не увенчались.



Фото: TUT.BY

«Они все Осиповы»

Даже потенциальные пострадавшие говорят: с точки зрения закона такое решение экономического суда может быть принято — благодаря дыркам в законах. Но просят суды обратить внимание на то, что учредители предприятий в схеме «МинСервисТранс» — «Вежабелинвест» — «Арговест» — Осиповы: Сергей Осипов, его жена Ольга и брат Игорь.

— Продажа имущества осуществлялась себе же, — настаивают собственники офисов в своих официальных заявлениях, направленных правоохранителям. — Мы уверены, суд может подойти к делу не так формально. Тем более что уже были суды по квартирам.

Председатель товарищества: дом под вопросом

В доме по Маркса, 82 — шестнадцать квартир и несколько собственников помещений. Домом управляет товарищество собственников «Западный форт». Председатель Галина Волынчук говорит, что не все квартиры получали предписания о запрете на продажу или вообще какие-либо документы, ограничивающие собственников в распоряжении собственностью.



Председатель ТС Галина Волынчук защищает собственников дома. Фото: TUT.BY

— Хотя я видела определение суда, где были перечислены почти все помещения дома. Экономический суд Брестской области в прошлом году рассмотрел дело по иску ООО «МинСервисТранс» к Брестскому агентству по госрегистрации. «МинСервисТранс» требовал признать недействительной регистрацию возникновения права собственности за «Арговестом» на квартиры в доме по Маркса и еще нескольких изолированных помещений в домах по Машерова и Маркса. И экономический суд Брестской области удовлетворил требования истца. То есть теперь считается, что с 2009 г. все права на эти квартиры и помещения — у «МинСервисТранса». А минская фирма никому из нынешних собственников жилья и офисов ничего не продавала…

В доме по Машерова, 30 в будний день жильцы были на работе, мы застали только одного человека.

— Я живу в квартире сестры, — рассказал мужчина. — А сестра живет в Италии. Но и она в курсе, что идут какие-то разбирательства. Повесток никаких мы не получали пока.

В обоих домах люди покупали жилье по рыночной цене, только одна квартира была продана со скидкой, и то потому, что использовалась строителями. В квартирах сделаны дорогие ремонты — оба дома состояли из недоделок. А теперь все нервничают — и владельцы квартир, и владельцы помещений.

— Мы составили с адвокатом и отправили вместе восемь заявлений во все инстанции — от прокуратуры до Администрации президента, — говорит председатель ТС «Западный форт». — Пока никто нашей ситуацией не заинтересовался.