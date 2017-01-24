Сборная Беларуси домашним поражением от Хорватии завершила квалификационный раунд командного чемпионата Европы по настольному теннису, но продолжит борьбу за выход в высший дивизион.

Матч, который проходил в минском Дворце тенниса, завершился со счетом 3:0 в пользу хорватов.



Фото: facebook.com/belarusttfederation

В стартовой встрече 8-я ракетка мира Владимир Самсонов уступил Томиславу Пуцару (№117) - 9:11, 4:11, 11:9, 9:11.

После двух кряду неудачных партий легендарный Владимир Самсонов едва не совершил камбэк, но в четвертой партии при счете 9:10 мяч задел сетку, что дезориентировало белоруса и помогло хорвату завоевать победный балл.

Вторая встреча вышла не менее напряженной и продолжалась 5 партий, но снова чуть удачливее оказался хорватский теннисист Фране Койич (№167), взявший верх над белорусом Павлом Платоновым (№154) - 7:11, 13:11, 11:3, 12:14, 11:10.

Во третьей встрече также успешнее оказался хорват. Андрей Гачина (№25) выиграл у белоруса Александра Ханина (№259) - 12:10, 11:5, 11:3.

На послематчевой пресс-конференции наставник хорватской команды Невен Каркович особо выделил молодого игрока своей команды Томислава Пуцара, который преподнес сюрприз, обыграв легендарного Владимира Самсонова.

- Мы выиграли первый матч дома 3:0 и сегодня старались отыграть также успешно. Перед нами стоял выбор поставить расстановку надежную или выполнить задачу и выиграть 3 сета. Мы решили поставить лидера команды Андрея Гачину на 3-й номер, чтобы наверняка он выиграл свой матч. Однако наш юный игрок Томислав преподнес нам подарок, обыграв Владимира Самсонова.

После 1-го матча наша команда стала более раскована. В целом могу сказать, что удача была сегодня на нашей стороне, особенно это было видно во втором матче, где случились несколько касаний краев стола и сетки, - приводит слова тренера сборной Хорватии официальный сайт Белорусской федерации настольного тенниса.

Сам автор сенсации Томислав Пуцар поделился рецептом победы над Самсоновым.

- Когда увидел жеребьевку, очень обрадовался, что буду играть с легендой. Я играл расслаблено и у меня все получалось, я видел, что Владимир не справляется с моей подачей и использовал это преимущество, - сказал Томислав Пуцар.

Тренер белорусской команды Андрей Воробьев, отметил, что теперь его подопечные будут пробиваться в сильнейший дивизион через стыковые матчи.

- Нельзя сказать, что что-то конкретно помешало сегодня нам выиграть. С хорватской командой нам всегда неудобно было играть. Будем пытаться выйти в высший дивизион через стыковой матч, - сказал наставник.

Таким образом, мужская сборная заняла 2-е место в своей группе.

Победители 10 групп квалифицируются в высший дивизион на чемпионат Европы, команды, занявшие третьи места, выбывают во второй дивизион, а 10 команд, оказавшихся вторыми в группах, будут разделены на 5 пар, которые поспорят в плей-офф (домашний и выездной матчи). Победители выходят в высший дивизион на чемпионат Европы, проигравшие попадают во второй.

Женская команда Беларуси на выезде уступила россиянкам 1:3. Единственное очко белорускам принесла юная Надежда Богданова, которая переиграла чемпионку России Ольгу Воробьеву (Баранову). Белорусская команда завершит квалификацию 7 марта в Минске со сборной Болгарии, но эта встреча не повлияет на исход итоговых результатов в группе. Белоруски в любом случае останутся на 2-м месте и будут играть стыковые матчи за выход в высший дивизион ЧЕ.