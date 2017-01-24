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Крэйг Вудкрофт о критике президента: Это не давление, это просто часть работы

24.01.2017 23:35 — Разное | Tut.by  
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над екатеринбургским «Автомобилистом».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Игра была похожа на качели. «Автомобилист» — команда, которая умеет здорово переходить из обороны в атаку и двигать шайбу. В некоторые моменты игры это доставляло нам определенные проблемы. Соперник растягивал нашу оборону и добавлял головной боли защитникам. В конце концов, я рад, что мы получили хороший результат. Я увидел улучшения в некоторых моментах, над другими нам еще предстоит работать. Во-первых, это перехваты, во-вторых — хладнокровие.

— По ходу матча Хенкель и Готовец перестали появляться на льду. В чем причина?

— Они были не готовы играть.

— Оказывала ли на вас давление критика, которая прозвучала в адрес команды от президента страны?

— Нет, давления не было. Он переживает. Он хочет видеть хорошую игру нашей команды и имеет полное право так сказать. Это не давление, это просто часть работы.

— Эллисон не забрасывал на протяжении 14 матчей, впервые забросил сегодня. Был ли у вас какой-то разговор об его голевой засухе?

— Нет, ничего особенного я ему не сказал. Просто попросил его больше бросать по воротам и создавать голевые моменты. В последних матчах он старался больше исполнить роль плеймейкера, а не страйкера. Он опасен, когда думает о бросках в первую очередь.

— Вторую игру подряд команда остается в двойном меньшинстве в конце игры. Это стечение обстоятельств или проблемы с дисциплиной?

— Думаю, проблема состоит из двух частей. Одна из них — это дисциплина. Нам надо лучше следить за нашими клюшками. О второй части вы можете догадаться сами.

— Данила Карабань был признан лучшим игроком сегодняшнего матча. Вы согласны с этим или у вас были другие варианты?

— Данила очень эффективно сыграл в своем амплуа сегодня. Когда предоставился шанс — он заступился за своего партнера по команде. Он привносит в команду запал и энергию. Мне нравится смотреть как он играет.

 
 
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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над екатеринбургским "Автомобилистом".

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