Раньше в наши квартиры то и дело пытались попасть продавцы фильтров для воды или мастера, убеждающие, что окна срочно нуждаются в диагностике. Нет, они никуда не делись, но спектр подобных "услуг" расширился. Теперь минчанам задорого предлагают почистить вентиляцию или «улучшить напор воды».

Схема действий до банального одинакова: к вам в квартиру или подъезд приходят молодые люди и предлагают товар или услугу. Зачастую они — представители частных фирм, которые якобы сотрудничают с госучреждениями. Бывает и так, что «специалисты» сразу называют себя работниками государственных структур, хотя на деле это не так. Также распространена схема, когда жильцов зазывают через объявления. Под удар чаще попадают старые районы, где живут, как правило, пожилые и одинокие люди. Им фирмы сразу сообщают, что для пенсионеров действуют скидки.

«Ваша вентиляция так давно не прочищалась!»

Минчанин Дмитрий о новой «услуге» прочитал в объявлении на подъезде. Подозрение у него вызвало то, что недавно точно в таком же формате его соседей зазывали на очередное собрание по поводу установки фильтров для воды.



Вот такое объявление минчанин Дмитрий увидел на своем подъезде.

— Позвонил по указанному телефону, оператор стал утверждать, что моя вентиляция не прочищалась уже давно и надо обязательно это сделать. Записал меня на следующий день.

По словам Дмитрия, оператор сообщил сумму за предоставляемую услугу — 15 рублей. Сразу же пообщеали выдать акт о выполненных работах.

В Интернете мужчина не нашел информации о «Коммунальной вентиляционной службе г. Минска», которая проводит работы. Но зато нашел новость о том, что на такое же объявление жаловались жители Новосибирска в ноябре 2016. Встречаться с мастерами он не стал.

«На всех приборов не хватит, но ваш район попал под льготную программу»

— К нам в дверь позвонили молодые люди и представили межобластной службой контроля Минздрава, — поделился своей историей минчанин Игорь. — Предложили спуститься на пятый этаж, там уже собрались соседи — человек 10−15.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для жильцов тут же провели презентацию товара, рассказали про плохое качество воды.

— Но затем началось самое интересное, — рассказывает парень. — Оказалось, что по какой-то там государственной программе на наш район выделено определенное количество приборов (для улучшения напора воды — прим. FINANCE.TUT.BY), на всех их не хватит. Поэтому в первую очередь установку предлагают льготным категориям лиц. Сотрудники службы начали опрашивать людей, кто относится ко льготникам. Меня удивило, что многие соседи начали записываться!

Игорь со своей супругой оказались более бдительными и попросили у представителей фирмы документы. Довольствоваться пришлось лишь мельком показанным бэджиком. В итоге молодая пара вызвала милицию.

Приезд правоохранителей расставил все на свои места: продавцы приборов представляют не государственное учреждение, а частную фирму ООО «МСК-Проект-ТехСервис».

— Наказать торговцев нельзя: они не нарушают закон и ценообразование у нас свободное, — с сожалением приводит слова милиции Игорь. — Просто людям нужно быть бдительными и думать, прежде чем что-то покупать.

Комментарий специалиста: «Они научились продавать, зато мы не научились покупать»

— Они научились продавать, представлять товар, «втюхивать», а наш потребитель еще не умеет сказать «нет», — рассуждает председатель Белорусского общества защиты прав потребителей Анна Суша. — А вообще есть такое кредо: мой дом — моя крепость. Позвонили в дверь — люди открывают, пускают их к себе, позволяют устанавливать всякие фильтры. Это ведь элементарное навязывание услуги!

Анна Владимировка вспоминает недавний случай из собственной практики:

— Выхожу из дома, а на двери весит объявление: «Внимание, жильцы! С 1 по 15 декабря в вашем доме в некоторых квартирах будут производится профессиональные замеры квартир и комнат с целью дальнейшей установки красивых натяжных потолков и мебели по индивидуальному заказу», — эксперт считает, что подобные формулировки приводят к тому, что жильцы думают: работы проводят в обязательном порядке.

Главный совет в таких ситуациях: прежде чем доставать кошелек, нужно досчитать до 10.

Анна Суша напоминает: если товар не был использован, то его можно вернуть в течение 10 дней, но фильтров или окон это не касается — ведь их уже установили. Тоже самое будет и с услугами — ведь вам их уже оказали и вы сами на это согласились.

Цена вопроса

Мы посмотрели, сколько стоят самые распространенные среди «лохотронщиков» услуги и сравнили их предложения с тем, что предлагают другие, менее настойчивые фирмы.

услуга сколько стоит у тех, кто приходит к вам домой сколько стоит на самом деле фильтры для очистки воды, приборы для улучшения напора воды от 200 до 500 рублей 50−100 рублей, установка — 30 рублей, но некоторые фирмы не берут деньги за установку ремонт, регулировка и диагностика окон 70−150 рублей Замена резинового уплотнителя стоит 3 рубля, регулировка оконной створки — 10 — 12 рублей, ручка на окно — 5. Диагностика окон в пределах МКАД — 10 рублей. прочистка вентиляции 15 рублей от 75 копеек за квадратный метр

Словом, самый простой способ не попасть на деньги — перед тем, как подписывать договор, хотя бы узнать: сколько стоит подобная услуга в других фирмах, а лишь затем делать выбор.