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"Почистим вентиляцию и усилим напор воды". В Минске появились новые способы развода на деньги
Раньше в наши квартиры то и дело
«Ваша вентиляция так давно не прочищалась!»
Минчанин Дмитрий о новой «услуге» прочитал в объявлении на подъезде. Подозрение у него вызвало то, что недавно точно в таком же формате его соседей зазывали на очередное собрание по поводу установки фильтров для воды.
— Позвонил по указанному телефону, оператор стал утверждать, что моя вентиляция не прочищалась уже давно и надо обязательно это сделать. Записал меня на следующий день.
По словам Дмитрия, оператор сообщил сумму за предоставляемую услугу — 15 рублей. Сразу же пообщеали выдать акт о выполненных работах.
В Интернете мужчина не нашел информации о «Коммунальной вентиляционной службе г. Минска», которая проводит работы. Но зато нашел новость о том, что на такое же объявление жаловались жители Новосибирска в ноябре 2016. Встречаться с мастерами он не стал.
«На всех приборов не хватит, но ваш район попал под льготную программу»
— К нам в дверь позвонили молодые люди и представили межобластной службой контроля Минздрава, — поделился своей историей минчанин Игорь. — Предложили спуститься на пятый этаж, там уже собрались соседи — человек 10−15.
Для жильцов тут же провели презентацию товара, рассказали про плохое качество воды.
— Но затем началось самое интересное, — рассказывает парень. — Оказалось, что по какой-то там государственной программе на наш район выделено определенное количество приборов (для улучшения напора воды — прим. FINANCE.TUT.BY), на всех их не хватит. Поэтому в первую очередь установку предлагают льготным категориям лиц. Сотрудники службы начали опрашивать людей, кто относится ко льготникам. Меня удивило, что многие соседи начали записываться!
Игорь со своей супругой оказались более бдительными и попросили у представителей фирмы документы. Довольствоваться пришлось лишь мельком показанным бэджиком. В итоге молодая пара вызвала милицию.
Приезд правоохранителей расставил все на свои места: продавцы приборов представляют не государственное учреждение, а частную фирму ООО «МСК-Проект-ТехСервис».
— Наказать торговцев нельзя: они не нарушают закон и ценообразование у нас свободное, — с сожалением приводит слова милиции Игорь. — Просто людям нужно быть бдительными и думать, прежде чем что-то покупать.
Комментарий специалиста: «Они научились продавать, зато мы не научились покупать»
— Они научились продавать, представлять товар, «втюхивать», а наш потребитель еще не умеет сказать «нет», — рассуждает председатель Белорусского общества защиты прав потребителей Анна Суша. — А вообще есть такое кредо: мой дом — моя крепость. Позвонили в дверь — люди открывают, пускают их к себе, позволяют устанавливать всякие фильтры. Это ведь элементарное навязывание услуги!
Анна Владимировка вспоминает недавний случай из собственной практики:
— Выхожу из дома, а на двери весит объявление: «Внимание, жильцы! С 1 по 15 декабря в вашем доме в некоторых квартирах будут производится профессиональные замеры квартир и комнат с целью дальнейшей установки красивых натяжных потолков и мебели по индивидуальному заказу», — эксперт считает, что подобные формулировки приводят к тому, что жильцы думают: работы проводят в обязательном порядке.
Главный совет в таких ситуациях: прежде чем доставать кошелек, нужно досчитать до 10.
Анна Суша напоминает: если товар не был использован, то его можно вернуть в течение 10 дней, но фильтров или окон это не касается — ведь их уже установили. Тоже самое будет и с услугами — ведь вам их уже оказали и вы сами на это согласились.
Цена вопроса
Мы посмотрели, сколько стоят самые распространенные среди «лохотронщиков» услуги и сравнили их предложения с тем, что предлагают другие, менее настойчивые фирмы.
Словом, самый простой способ не попасть на деньги — перед тем, как подписывать договор, хотя бы узнать: сколько стоит подобная услуга в других фирмах, а лишь затем делать выбор.
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Раньше в наши квартиры то и дело пытались "вломиться" продавцы фильтров для воды или мастера, убеждающие, что окна срочно нуждаются в диагностике. Нет, они никуда не...
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