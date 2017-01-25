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За год предприятия уволили 719 тысяч человек, а трудоустроили - на 108 тысяч меньше

26.01.2017 16:56 — Разное | Tut.by  
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В прошлом году предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли на работу — на 108,1 тысячи меньше. В данных Белстата не учитываются микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В прошлом году предприятия активнее трудоустраивали специалистов, чем «уходили», только в сентябре и октябре.

В декабре организации уволили почти 50,5 тысячи человек, а приняли на работу — на 10,2 тысячи или 20,2% меньше. Больше всего в прошлом месяце потеряли работников в профессиональной, научной и технической деятельности (уволенных на 43,9% больше, чем принятых), в сфере административных и вспомогательных услуг (40,8%) и строительстве (34,3%).

Активнее трудоустраивали в декабре, чем отдавали на руки трудовые книжки, на предприятиях, чья деятельность связана с творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом (+17,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+17,4%), а также в информации и связи (+2,4%).


Данные Белстата

Напомним, в 2015 году уволили 778,2 тысячи человек, а взяли — 694,7 тысячи. Разбежка составила 83,5 тысячи человек.

По данным Минтруда, на начало этого года в Беларуси было 35,3 тысячи официальных нетрудоустроенных. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% от экономически активного населения.

В декабре в экономике было занято 4 миллиона 381,3 тысяч человек. Это на 88,7 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

 
 
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Предприятия в прошлом году больше трудоустраивали специалистов, чем увольняли, только в сентябре и октябре.

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