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За год предприятия уволили 719 тысяч человек, а трудоустроили - на 108 тысяч меньше
В прошлом году предприятия уволили почти 719,5 тысячи человек, а взяли на работу — на 108,1 тысячи меньше. В данных
В прошлом году предприятия активнее трудоустраивали специалистов, чем «уходили», только
В декабре организации уволили почти 50,5 тысячи человек, а приняли на работу — на 10,2 тысячи или 20,2% меньше. Больше всего в прошлом месяце потеряли работников в профессиональной, научной и технической деятельности (уволенных на 43,9% больше, чем принятых), в сфере административных и вспомогательных услуг (40,8%) и строительстве (34,3%).
Активнее трудоустраивали в декабре, чем отдавали на руки трудовые книжки, на предприятиях, чья деятельность связана с творчеством, спортом, развлечениями и отдыхом (+17,7%), в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом (+17,4%), а также в информации и связи (+2,4%).
Напомним, в 2015 году
По данным Минтруда, на начало этого года в Беларуси
В декабре в экономике было занято 4 миллиона 381,3 тысяч человек. Это на 88,7 тысячи меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
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Предприятия в прошлом году больше трудоустраивали специалистов, чем увольняли, только в сентябре и октябре.
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