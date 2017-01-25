Минское «Динамо» продолжает домашнюю серию в КХЛ и сыграет сегодня с одним из аутсайдеров Восточной конференции — ханты-мансийской «Югрой».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш сегодняшний соперник потерял практически все шансы на выход в плей-офф. Отставание от первой восьмерки составляет уже 15 очков. Минчане, напротив, довольно уверенно идут в зоне плей-офф, но хорошая форма преследователей вынуждает не сбавлять обороты.



«Динамо-Минск» 0−0 «Югра»

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн поединка.

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