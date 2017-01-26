Особой темой 2017 года станет, конечно же, 100-летие Октябрьской революции. В доме-музее I съезда РСДРП начиная с годовщины февральской революции, экспозиция о 1917 будет менятся каждый месяц. Именно в таком формате здесь будут рассказывать о том, чем жил революционный Минск в эти дни ровно 100 лет назад.



© Sputnik / Виктор Толочко Директор НИМ Беларуси о ситуации с ОНТ: мы готовы к публичной полемике

"Показ 1917 года мы планируем очень детальным. Это будут небольшие тематические выставки, которые расскажут о событиях, которые происходили 100 лет назад в Минске в это время. Ноябрь станет большой жирной точкой этом проекте — эту выставку мы пока условно называем "1917", — рассказал директор музей 1 съезда РСДРП Сергей Речкин на пресс-конференции в международном пресс-центре Sputnik.

Подарки для друзей

Тем же, кто не согласен ждать долго, можно рекомендовать посетить действующую выставку в Музее современной белорусской государственности, которая посвящена 25-летию дипотношений Китайской Народной Республики и Беларуси. На ней представлены уникальные подарки, которые получали главы государств, высшие чиновники при обменных визитах.

"Не смотря на то, что музей современной белорусской государственности находится в Администрации президента, охраняемом объекте, попасть в него не сложно. Для этого всего лишь необходим паспорт", — рассказа директор Национального исторического музея Олег Рыжков.

По его словам, количество и уровень представленных экспонатов говорит о прочных дружеских отношениях меду нашими странами — такие подарки дарятся только друзьям.

Ювелирная реставрация

Совсем скоро в Национальном историческом музее состоится презентация уникального орната (убранства католического священника) конца XVIII века, который полностью украшен слуцкими поясами.

"Можно будет восхититься не только мастерством древних умельцев, но и работой нашего реставратора, проделавшего тончайшую, по настоящему ювелирную работу", — рассказал Олег Рыжков.

Квест для всей семьи

По словам научного сотрудника отдела музейной коммуникации Дарьи Остроголовой, исторический музей становится все более интерактивным.

"Сюда можно приходить всей семьей, лучше всего в выходные. Здесь найдется занятие по душе и для детей и для родителей. Для взрослых — экскурсионная программа, для детей — интерактивная, потом можно будет поучаствовать в мастер-классе, после послушать сказки вместе с белорусскими писателями (завтра, например, в музее будет читать сказки Алена Масло). Мы бы хотели, чтобы музей был местом семейного отдыха", — пояснила она.

Ну а самые преданные поклонники истории могут проверить свои силы, поучаствовав в музейном квесте.

"У нас уже есть несколько квестов — и по музею и по городу. Они вызывают все больший интерес у публики, — мы планируем расширять их количество. У музея несколько филиалов, и в наших планах создавать квесты, которые бы их объединили", — рассказала Дарья Остроголовая.

"Мы внимательно отслеживаем, как люди пользуются нашими квестами — так вот, в них играли даже в новогоднюю ночь", — добавил Олег Рыжков.