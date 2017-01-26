В Беларуси с 1 февраля изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов, сообщается на сайте Минтруда. Например, МПБ для трудоспособного населения вырастет на 8,72 рубля — до 383,34 рубля. Считается, что именно столько денег нужно на набор продуктов и вещей для удовлетворения базовых потребностей одного человека.
Больше всего увеличится МПБ для трудоспособного населения — на 8,72 рубля, а меньше всего — для детей до трех лет (на 4,2 рубля).
Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек с 1 февраля вырастет до 323 рубля 74 копейки. МПБ пенсионера составит 301 рубль 45 копеек, а студента — 287 рублей 93 копейки.
Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 февраля
социальная группа
до 1 февраля
с 1 февраля
сколько прибавят
молодая семья из трех человек
317 рублей 48 копеек
323 рубля 74 копейки
6 рублей 26 копеек
семья из четырех человек
293 рубля 32 копейки
298 рублей 85 копеек
5 рублей 53 копейки
трудоспособное население
374 рубля 62 копейки
383 рубля 34 копейки
8 рублей 72 копейки
пенсионеры
294 рубля 82 копейки
301 рубль 45 копеек
6 рублей 63 копейки
студенты
279 рублей 36 копеек
287 рублей 93 копейки
8 рублей 57 копеек
дети в возрасте до 3 лет
237 рублей 31 копейка
241 рубль 51 копейка
4 рубля 2 копейки
дети в возрасте от 3 до 6 лет
308 рублей 39 копеек
312 рублей 69 копеек
4 рубля 3 копейки
дети в возрасте от 6 до 18 лет
320 рублей 63 копейки
326 рублей 47 копеек
5 рублей 84 копейки
Новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до 30 апреля 2017 года.
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