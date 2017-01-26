В Беларуси с 1 февраля изменятся размеры минимальных потребительских бюджетов, сообщается на сайте Минтруда. Например, МПБ для трудоспособного населения вырастет на 8,72 рубля — до 383,34 рубля. Считается, что именно столько денег нужно на набор продуктов и вещей для удовлетворения базовых потребностей одного человека.

Больше всего увеличится МПБ для трудоспособного населения — на 8,72 рубля, а меньше всего — для детей до трех лет (на 4,2 рубля).

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек с 1 февраля вырастет до 323 рубля 74 копейки. МПБ пенсионера составит 301 рубль 45 копеек, а студента — 287 рублей 93 копейки.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 февраля социальная группа до 1 февраля с 1 февраля сколько прибавят молодая семья из трех человек 317 рублей 48 копеек 323 рубля 74 копейки 6 рублей 26 копеек семья из четырех человек 293 рубля 32 копейки 298 рублей 85 копеек 5 рублей 53 копейки трудоспособное население 374 рубля 62 копейки 383 рубля 34 копейки 8 рублей 72 копейки пенсионеры 294 рубля 82 копейки 301 рубль 45 копеек 6 рублей 63 копейки студенты 279 рублей 36 копеек 287 рублей 93 копейки 8 рублей 57 копеек дети в возрасте до 3 лет 237 рублей 31 копейка 241 рубль 51 копейка 4 рубля 2 копейки дети в возрасте от 3 до 6 лет 308 рублей 39 копеек 312 рублей 69 копеек 4 рубля 3 копейки дети в возрасте от 6 до 18 лет 320 рублей 63 копейки 326 рублей 47 копеек 5 рублей 84 копейки

Новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до 30 апреля 2017 года.

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