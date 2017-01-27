Для того, чтобы пройти этот тест, необходимо поставить галочку возле надписи "я не робот". На видео, выложенном в YouTube пользователем Мэтт Ансворт, механизм с помощью сенсорного пера поставил галочку на тачпаде ноутбука напротив надписи, просящей подтвердить, что пользователь интернета не робот.

Технология Google основана на оценке поведения интернет-пользователя, включая проведенное на сайте время. Если система решит, что пользователь оказался ботом, она предлагает ему поискать на картинках определенный объект или ввести "капчу".

Видеоролик был опубликован на видеохостинге три дня назад, и за это время набрал более одного миллиона семисот тысяч просмотров.