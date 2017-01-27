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Определился второй финалист чемпионата мира по гандболу

28.01.2017 06:49 — Разное | Tut.by  
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Сборная Норвегии стала вторым финалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В поединке за золото скандинавы сразятся с хозяевами турнира французами, обеспечившими себе пропуск в финал днем ранее.


Фото: francehandball2017.com

26 января в первом полуфинальном поединке в Париже французы обыграли команду Словении — 31:25 (15:12). У французов самыми результативными стали Недем Ремили (6 голов) и Валентен Порте (5). У словенцев больше всех забросил Юре Доленец (5).

27 января во втором полуфинальном матче норвежцы лишь в овертайме одолели Хорватию — 28:25 (12:10, 10:12, 6:3).

Видео: France Handball 2017

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Хорваты имели отличный шанс избежать дополнительного времени, когда получили право на пенальти по истечении времени второго тайма, но Златко Хорват не сумел переиграть норвежского голкипера Бергуруда, и игра перетекла в овертайм.

У норвежцев самыми результативными стали Бьярте Мюрхоль (6 голов) и Кристиан Бьорнсен (5). У хорватов больше всех забросили Златко Хорват (6) и Марко Мамич (5).

28 января неудачники полуфинальных матчей, Словения и Хорватия, оспорят бронзу, а поединок за золото между Францией и Норвегией состоится 29 января.

Сборная Беларуси завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/8 финала, проиграв команде Швеции (22:41) и заняв итоговое 11-е место. Это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995.

 
 
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Сборная Норвегии стала вторым финалистом мужского чемпионата мира по гандболу. В поединке за золото скандинавы сразятся с хозяевами турнира французами,...

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