Астролог Василина Мицкевич в студии радио Sputnik Беларуси рассказала о тревожных прогнозах на первую половину года Красного огненного петуха — землю ожидают неурожаи, авиакатастрофы и энергетические коллапсы.

Астролог отметила, что не приветствует непривычные для других народов восточные прогнозы по годам животных.

"Иран вообще запретил празднование Нового года по китайскому календарю. Персы очень щепетильны в отношении своих традиций, он празднуют Новый год в марте, в день весеннего равноденствия. Это астрономический новый год", — рассказала астролог.

Собеседница Sputnik предложила вернуться к славянскому фольклору и назвала наступивший 2017-й "годом Кащея Бессмертного".

"На самом деле, год будет неурожайный, и очень много внимания будет уделяться лидерам, долгое время находящимся у власти. Ранее в такие же годы совершались покушения на представителей власти. Поэтому именно лидерам стоит опасаться за свою безопасность", — сказала Мицкевич.

Астролог напомнила о том, что в 1984 году произошло покушение на Маргарет Тэтчер и убийство Индиры Ганди, в 1984-1985 годах ушли из жизни Андропов и Черненко, 1953 год вошел в историю как год смерти Сталина.

В феврале, по словам астролога, существует угроза землетрясений и авиационных катастроф.

"Нас ожидают сразу два затмения — 11 февраля лунное и 26 февраля солнечное кольцевое затмение. И этот период между затмениями будет особенно тревожным. Особенно неблагоприятные дни — 10, 11 и 16 февраля связаны с землетрясениями, а 20 и 21 февраля могут быть связаны с авиакатастрофами", — уточнила астролог.

Тревожная обстановка сохранится во всем первом полугодии. По словам астролога, к угрозе землетрясений и авиакатастроф в марте-августе могут добавиться проблемы с любыми летательными аппаратами, включая космические спутники, а также энергетические коллапсы и проблемы с транспортировкой энергоресурсов.

Полную версию астрологического прогноза Василины Мицкевич на первую половину года Красного огненного петуха слушайте на радио Sputnik Беларусь.