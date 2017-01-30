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Глеб снялся в имиджевом видео Академии управления при президенте

31.01.2017 21:31 — Разное | Tut.by  
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб снялся в имиджевом видеоролике Академии управления при президенте Беларуси, где получает второе высшее образование.


Кадр youtube.com

В видеоролике Александр Глеб предстает как в образе студента в аудитории, успешно сдающего экзамен, так и на футбольном поле в компании других студентов.

Мелькают на видеокадрах и некоторые персонажи белорусской политики, например, кандидат социологических наук, бывший министр труда и социальной защиты Марианна Щеткина.

Видео: Академия управления при Президенте Республики Беларусь

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О том, что Александр Глеб получил студенческий билет Академии управления при президенте, стало известно осенью 2013 года. Сейчас он обучается на 5-м курсе по специальности «Государственное управление и право».


Контракт Александра Глеба с БАТЭ закончился, и вестей о продлении соглашения пока не было. К новому сезону Глеб готовится самостоятельно. Недавно была информация об интересе к Глебу со стороны турецких клубов и российского «Оренбурга».

 
 
Ссылка на источник 42
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Шестикратный лучший футболист Беларуси Александр Глеб снялся в имиджевом видеоролике Академии управления при президенте Беларуси, где получает второе высшее...

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