Нападающий сборной Украины Роман Зозуля в этом сезоне больше не сможет играть в футбол из-за сорвавшегося перехода в «Райо Вальекано».



La Liga

Летом Зозуля перешел из днепропетровского «Днепра» в «Бетис», но не смог закрепиться в основе испанского клуба. Вчера было принято решение об аренде игрока в выступающий во втором дивизионе «Райо Вальекано», но болельщики мадридского клуба выступили против перехода, обвинив футболиста в поддержке неонацизма, сообщает Marca.

Вскоре Роман Зозуля на официальном сайте «Райо Вальекано» заявил, что не поддерживает нацистские идеи, а просто помогает украинской армии и переводит деньги на помощь пострадавшим от военных действий детям. Футболист также пояснил, что на его майке изображены не нацистские символы, а стилизованный герб Украины. Журналист, изначально обвинивший Зозулю в поддержке неонацистов, извинился и удалил статью. Впрочем, все эти действия не остановили протесты болельщиков, устроивших митинг у тренировочного поля команды.

Таким образом, Зозуля был вынужден вернуться в расположение «Бетиса» на следующий день после перехода в «Райо», но играть за «бело-зеленых» уже не сможет, так как переход в «Райо» стал вторым в сезоне, а больше игрок менять клуб не может.