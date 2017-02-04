После того как белорус чудом остался жив после падения на фуре с моста, экологи и специалисты еще пять дней ликвидировали последствия аварии — в реку вылилось больше тонны топлива. Ущерб составил больше 44 000 евро, эти суммы будут отправлены в российскую страховую компанию, пишет lrytas.lt.

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Напомним, белорус не получил серьезных повреждений после падения с моста в реку Мяркис в Литве. После аварии, по сведениям AUTO.TUT.BY, 46-летний мужчина, уроженец Могилевской области, находился в больнице. Ему провели необходимое исследование, которое показало, что переломов у водителя нет.

— На спине одна большая гематома, пока он ходит с палочкой и жалуется на сильную боль, также у него болит спина. Однако более детальное обследование он пройдет, после того как сойдет гематома, — рассказали в фирме, где работает водитель.

Дальнобойщик имеет большой стаж вождения и работает на российскую фирму. От общения с прессой отказывается.

После аварии порядка 1080 литров дизельного топлива попали в реку. Большую часть топлива специалистам удалось обезвредить и собрать в течение пяти дней. Однако в воде и почве осталось порядка 569 литров дизеля. Нанесенный ущерб специалисты оценили более чем в 44 тысячи евро. Эти данные экологическая служба предоставит российской компании по страхованию груза.