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ХК "Минск" второй год подряд победил в чемпионате Беларуси среди мужчин по индорхоккею

05.02.2017 13:45 — Разное | Ежедневник  
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ХК "<a href="http://minsk.21.by" class="tag-link">Минск</a>" второй год подряд победил в чемпионате Беларуси среди мужчин по индорхоккею

В решающем матче второго круга на велодроме спорткомплекса "Минск-Арена" подопечные Сергея Дроздова обыграли брестский "Строитель" - 3:1.

В первом круге чемпионата страны по индорхоккею в январе в противостоянии столичного клуба и команды Брестской области сильнее также были минчане - 3:2. В турнирной таблице по итогам второго круга ХК "Минск" набрал 63 очка, брестчане - 50 баллов.

Бронзовых наград чемпионата удостоились игроки дубля "Минска" - 47 очков в таблице. Очередным крупным стартом для хоккеистов "Минска" станет участие в европейском Кубке чемпионов в дивизионе Trophy, матчи которого пройдут в Хорватии 10-12 февраля. В 2016 году столичная команда в этом турнире, проходившем в российском Павловском Посаде, заняла пятое место, сыграв на предварительном этапе все три матча вничью и одержав две победы в утешительном турнире, пишет БЕЛТА.
 

 
Теги: Минск
 
 
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В решающем матче второго круга на велодроме спорткомплекса "Минск-Арена" подопечные Сергея Дроздова обыграли брестский "Строитель" - 3:1.

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