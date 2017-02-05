Про этого человека и его мастерство снимают фильмы, пишут статьи. Но только когда лично заглянешь в его добрые серо-голубые глаза, посмотришь его глубоко философские рисунки, послушаешь его истории о жизни стародавнего Полесья, потрогаешь руками обработанное им шершавое дерево, тогда понимаешь, насколько этот человек талантлив, неравнодушен к истории Полесья, болеет душой за сохранение нашей истории.

Однако известен он не только тем, что создает скульптуры из дерева топором и пишет философские картины. Его усилиями в деревне Теребличи Столинского района Брестской области был создан один из самых необычных музеев — Музей народного искусства и быта, где Супрунчиком за многие годы собрано более полутора тысяч предметов старого деревенского быта Полесья.

В 2001 году мастер удостоен специальной премии президента "За духовное возрождение". В 2009 году за большой личный вклад в сохранение историко-культурного наследия ему присвоено звание "Почетный гражданин Столинского района". В 2014 году решением оргкомитета фестиваля этнокультурных традиций "Зов Полесья" ему присвоено звание "Почетный полешук".

В этом году осенью у мастера будет юбилей: 75 лет.