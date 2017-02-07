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Вице-чемпион Европы заявил, что не будет подписывать контракт с брестским "Динамо"

07.02.2017 22:24 — Разное | Tut.by  
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Вице-чемпион Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи на своей странице в «Фейсбуке» заявил о том, что не переходит в брестское «Динамо».


Фото: официальный сайт «Динамо» (Брест)

Информация о том, что бывший футболист «Штутгарта», «Шальке-04», «Хоффенхайма» и московского «Динамо» проходит предсезонную подготовку вместе с брестским «Динамо», появилась сегодня на официальном сайте белорусского клуба.

«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы пишете обо мне. Но распространенная вами информация не верна. Пожалуйста, поинтересуйтесь у меня, прежде чем сообщать на всю Германию. Я не прохожу просмотр и не перехожу в брестское «Динамо», — написал Кураньи.

Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков, комментируя для «Советского спорта» возможность подписания контракта с немецким форвардом, сказал о том, что для этого должны сойтись несколько факторов.

— Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить, — сказал Виктор Радьков.

7 февраля на предсезонном сборе в Труции брестское "Динамо" выиграло у косовской "Приштины" - 2:1. Голы в составе брестчан на счету легионеров - аргентинца Леандро Габриэля Торреса и Джоэля Фамейе из Ганы.

 
Теги: Брест
 
 
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Вице-чемпион Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи на своей странице в "Фейсбуке" заявил о том, что не переходит в брестское "Динамо".

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