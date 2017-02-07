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Вице-чемпион Европы заявил, что не будет подписывать контракт с брестским "Динамо"
Вице-чемпион Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи на своей странице в «
Информация о том, что бывший футболист «Штутгарта», «Шальке-04», «Хоффенхайма» и московского «Динамо»
«Дорогие информационные издания. Приятно, что вы пишете обо мне. Но распространенная вами информация не верна. Пожалуйста, поинтересуйтесь у меня, прежде чем сообщать на всю Германию. Я не прохожу просмотр и не перехожу в брестское «Динамо», — написал Кураньи.
Директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков,
— Кевину надо втянуться. Но, думаю, футболисту высокого уровня, коим и является Кураньи, не нужно много времени, чтобы привести себя в порядок. Не стал бы говорить, подходит или нет Кураньи «Динамо». Тут несколько факторов должны сойтись, чтобы подписание стало возможным. У нас есть несколько дней, чтобы все обсудить, — сказал Виктор Радьков.
7 февраля на предсезонном сборе в Труции брестское "Динамо" выиграло у косовской "Приштины" - 2:1. Голы в составе брестчан на счету легионеров - аргентинца Леандро Габриэля Торреса и Джоэля Фамейе из Ганы.
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Вице-чемпион Европы 2008 года в составе сборной Германии Кевин Кураньи на своей странице в "Фейсбуке" заявил о том, что не переходит в брестское "Динамо".
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