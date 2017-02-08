Доходы населения упали, но это не повлияло на уровень продаж новых авто — они даже выросли . А сколько и какие импортные «бэушки» сегодня завозятся в Беларусь из дальнего зарубежья и как они выглядят до того, как попали к мастеру, AUTO.TUT.BY рассказали на СВХ «Белмагистральавтотранс» — через него в республику приходит значительная доля иномарок.





— Те машины, которые сейчас ввозятся в Беларусь из Европы и Америки, — это тоненький ручеек в сравнении с тем бурным автопотоком, который шел в 2011—2012 годах, — говорит Андрей Осипчик, заместитель генерального директора ОАО «Белмагистральавтотранс», курирующий таможенный терминал. — Площадка склада временного хранения, рассчитанная на 225 легковых автомашин, сейчас пуста на 70%. Еще пару лет назад она была заполнена до отказа.

Старожилы СВХ рассказывают, что еще пять лет назад из Европы в основном шли «бюджетники», но они были технически исправными, «мы до сих пор видим, как они ездят по городу». Из Америки привозили авто чуть выше бюджетного класса, но все они были повреждены: аварийные, после ДТП, утопленники. Такие легковушки покупали прежде всего из-за дешевизны, ввозились они в контейнерах по три-четыре штуки.

— В те годы можно было увидеть совершенно разные авто: от сравнительно недорогих моделей до престижных Bentley, Maserati, разных раритетных авто, был даже роскошный Rolls-Royce стоимостью несколько сотен тысяч долларов.





А в 2015 году рынок ввозимых легковых авто из Европы и США практически обрушился: белорусы предпочли покупать новые относительно дешевые машины российской сборки.

— Таких машин в Беларуси все больше, и я этому не удивляюсь. Все дело в цене. Например, я узнал, что Volkswagen Tiguan, собранный в Калуге, стоит 24 000−27 000 долларов. А последние «тигуаны», которые привозили к нам из Германии и продавали через салоны, стоили 30 000−50 000 долларов, — рассказывает Андрей Осипчик.

Автомобили из России на таможню приезжают лишь для уплаты утилизационного сбора, в день их может быть около десяти.

— В январе этого года на наш СВХ прибыли для оформления 64 легковых автомобиля из дальнего зарубежья, в то время как поток машин из России примерно в 5 раз больше.

Количество автомобилей, прошедших процедуру таможенного оформления на СВХ «Колядичи-авто» с 2011 по 2016 годы Год Количество автомобилей 2011 14 883 2012 12 586 2013 10 234 2014 6408 2015 1187 2016 485

Сегодня шикарные легковые авто из дальнего зарубежья уже никто не возит. На СВХ приезжают машины с объемом двигателя до 1,5 литра, возрастом от 3 до 5 лет — на такие авто самая низкая таможенная пошлина. Большинство бэушных иномарок, примерно 70% от общего количества, прибывает в адрес физических лиц.





— Примерно половина всех машин приезжает из США. Конечно, никто за океан выбирать эти машины не ездит — покупаются они через интернет-аукцион. Всего около 10% из них приходят целыми, все остальные — битые. По американским законам, если авто попало в аварию и сильно повреждено, то восстанавливать и эксплуатировать их там больше нельзя. Стоят они недорого, поэтому пользуются спросом у наших граждан.

В связи с тем, что озвучить стоимость завозимых в Беларусь автомобилей на СВХ и таможне отказались — информация эта конфиденциальная, AUTO.TUT.BY поинтересовался, за сколько продают авто на известном американском интернет-аукционе и во сколько оценивают такие же модели в Беларуси. Оказалось, что разбитый трех-четырехлетний «электрик» Nissan Leaf можно купить в Америке примерно за 2000 долларов. В Беларуси машина с аналогичными характеристиками, но уже восстановленная стоит около 12 000 долларов. Аварийный плагин-гибрид Toyota Prius 2012 г. в. стоит за океаном до 3000 долларов, отремонтированный у нас — около 15 000 долларов.























— С ноября 2016 года, когда обнулили пошлины на электромобили , к нам пошли американские машины с электроприводом. 50−60% ввозимых авто — «электрики». В прошлом году были даже несколько битых Tesla. Часто встречаются плагин-гибриды, есть и машины с ДВС.





























В день нашего визита в зоне таможенного контроля находились не меньше 120 грузовиков, из них всего два привезли легковые машины на СВХ.

— Что будет дальше с ввозом в Беларусь европейских и американских машин, мы не знаем. Можем лишь предположить, что в 2017—2018 годах их будут ввозить больше, чем сейчас. Думаю, выйдем на 800 автомобилей в год. Поживем — увидим.