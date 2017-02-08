Брестский гандбольный клуб имени А.П. Мешкова открывает игровую программу 2017 года перед своей аудиторией. В четверг в 20.30 начнется лигочемпионский матч против венгерского «Пика».



Фото: БГК им. Мешкова

Со времен первого матча команд в Сегеде (22:24) прошло три с половиной месяца. По сравнению с октябрьским составом в рядах соперника изменилось немногое. Отметим разве что возвращение на площадку после травмы Сергея Горбока. Но в качестве игры «Пик», несомненно, добавил. Перед упомянутым матчем вице-чемпион Венгрии шел с тремя очками на пятой позиции в таблице лигочемпионской группы В, на балл отставая от БГК. Но потом последовали пять побед кряду. И сегодня «Пик» — вторая сила нашей группы.

На групповом этапе Лиги чемпионов мешковцы сыграли с «Пиком» уже пять раз. Пока Бресту не удавалось переиграть венгерский клуб.

К матчу в Бресте венгры подошли со всей серьезностью. Это подтверждает и чартер, которым клуб прибыл в среду в брестский аэропорт.

Для БГК игра 9 февраля — тоже особая история. Во-первых, матч посвящен 80-летию Анатолия Петровича Мешкова. Неудивительно, что болельщиков в фойе в «Виктории» будет ждать экспозиция, посвященная вехам жизни тренера, а сразу по окончании матча зрителей ждет просмотр фильма, который выйдет на канале Беларусь-5. Во-вторых — победа практически выводит БГК в плей-офф Лиги чемпионов.

Двери дворца спорта откроются за полтора часа до матча — в 19.00. БГК им. Мешкова обращается к зрителям с просьбой приходить заранее. Рекомендуем посетить фан-шоп БГК — болельщиков ожидают скидки на отдельные позиции атрибутики и новогодние календари, принять участие в съемках нового выпуска БГК TV Fun, также работают точки питания, фотозона и аквагрим, а перед игрой зрители увидят новый масштабный танцевальный номер группы поддержки БГК Stars и эффектное предматчевое видео.

Так что до встречи на гандболе! Поддержка команде в столь ответственном противостоянии просто необходима!